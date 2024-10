Nova presidente do Tribunal de Contas foi presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados e sucede a José Tavares à frente da instituição que fiscaliza as contas públicas.

Filipa Urbano Calvão que tomou posse este sábado como presidente do Tribunal de Contas (TdC), no Palácio de Belém, prometeu exercer o cargo com "independência" e em "diálogo aberto" com a sociedade.