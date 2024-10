Há apenas 41 mil pessoas com testamentos vitais activos. E a maior parte são mulheres

Já passou uma década desde a criação do registo que permite aos cidadãos deixarem expresso o tipo de cuidados de saúde que querem receber ou recusar no final da vida, mas a adesão ao testamento vital continua a ser muito reduzida em Portugal. Desde 2014 e até ao final de Setembro deste ano, foram registados, revalidados ou alterados cerca de 70 mil testamentos vitais, mas são pouco mais de 41 mil as directivas antecipadas de vontade que permanecem activas, depreende-se do breve balanço de uma década de existência do registo nacional disponibilizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). E isto porque milhares de testamentos vitais caducaram entretanto, uma vez que a legislação estipula um prazo de validade de apenas cinco anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt