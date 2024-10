Duas mil pessoas participaram na “maior aula de programação do mundo” em Lisboa

Aula decorreu este sábado no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. O objectivo é inscrever este feito no Guinness World Records.

Cerca de duas mil pessoas, de várias partes do país, juntaram-se neste sábado no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, para participar na "maior aula de programação do mundo", com objectivo de inscrever este feito no Guinness World Records.

Em comunicado, fonte do Instituto Superior Técnico (IST) refere que a aula foi leccionada pelo especialista em programação Rodrigo Girão e pelos professores Inês Lince e Arlindo Oliveira, tendo como temas a Algoritmia e Programação por objectos, desenvolvimento em "Python" (linguagem de programação de alto nível) e Inteligência Artificia)l.

"Do outro lado, estavam cerca de 1800 alunos universitários, de vários pontos do país e das mais variadas áreas de formação, desde a Engenharia Informática à Psicologia, que aprenderam um pouco mais sobre programação", refere a nota.

Segundo os organizadores deste evento, o principal objectivo é "reforçar o posicionamento de Portugal como um "hub" tecnológico no panorama internacional.

"Este recorde destaca, acima de tudo, o talento nacional e o vasto potencial que a tecnologia tem para moldar o futuro de Portugal. Ao juntarmos representantes das maiores empresas tecnológicas e as futuras gerações de talento, acreditamos que esta iniciativa não só deixará uma marca na história da digitalização do país, mas também servirá como uma inspiração para a valorização e a retenção dos nossos jovens talentos", sublinham.

A iniciativa, destinada a inscrever o evento no conhecido livro dos recordes, contou com também com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Unicorn Factory Lisboa, que esteve também representada no evento.