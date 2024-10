Amadeu Guerra rejeita alterações que ponham em causa a independência do Ministério Público

Amadeu Guerra que sucede a Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) tomou posse este sábado, no Palácio de Belém, e avisou que "há linhas vermelhas" que não vai aceitar, "nomeadamente, a alteração do Estatuto do Ministério Público em violação da Constituição e da sua autonomia e independência". O novo titular do cargo declarou-se igualmente "desfavorável, em termos gerais, a alterações legislativas levadas a cabo na decorrência de processos concretos, de forma precipitada, por vezes, sem justificação e sem ponderação, designadamente, dos efeitos e consequências que no futuro podem ocorrer".

