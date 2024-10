OE2025: onde o Governo ignorou o PS e o que aproveitou do caderno de Pedro Nuno Santos

O que fez o Governo com as propostas dos socialistas para pensões, habitação e saúde? Há “zero” sobre elas no OE2025, queixa-se o líder do PS.

Com “óculos” ideológicos diferentes, na primeira reacção à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025 houve quem visse no documento um orçamento “à PS”, como fez o liberal Rui Rocha, porém, os socialistas apontaram logo a ausência de três "sugestões" que Pedro Nuno Santos havia sinalizado a Luís Montenegro há duas semanas: o aumento extraordinário de pensões, o fundo de 500 milhões para habitação e a negociação da exclusividade no SNS. Eram pequenos “desejos”, medidas que o PS “gostaria muito” de ver integradas no Orçamento, como sublinhou então o secretário-geral do PS, mas não se tratava de exigência ou sequer ultimato – esse era sobre a não-inclusão da descida do IRC e do IRS Jovem ou qualquer "modelação".