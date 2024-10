Gostas de desenhar ou escrever? A Universidade do Porto criou um programa para ti

Chama-se Prescrição Cultural, decorre entre 15 de Outubro e 13 de Janeiro e inclui sessões de poesia, desenho e escrita. As aulas são gratuitas, mas é necessária inscrição prévia.

O programa chama-se Prescrição Cultural, decorre nas Galerias da Casa Comum, no edifício da Reitoria da Universidade do Porto (UP), e inclui aulas de expressão plástica para quem gosta de desenhar, pintar, ler, escrever e, acima de tudo, pôr a criatividade à prova.

A primeira sessão das oficinas de Arte, Cultura e Bem-estar é dedicada à poesia e acontece já na próxima terça-feira, dia 15 de Outubro, com a leitura dos poemas de Vinicius de Moraes. Segundo o site da UP, as sessões do Colectivo de Poesia acontecem na terceira terça-feira de cada mês e têm entrada livre.

Nos restantes dias da semana a oferta é dedicada a quem gosta de desenhar e escrever. As oficinas são gratuitas, mas há regras: as sessões de ilustração, avisa o site desta universidade, estão limitadas a um máximo de dez pessoas e requerem inscrição prévia para o email cultura@reit.up.pt.

As aulas de escrita também não se pagam, mas os interessados devem preencher este formulário para poderem participar.

Antes das sessões, os participantes serão convidados a observar quadros de artistas como Paula Rego, Lourdes Castro ou Vieira da Silva que estão à entrada da Casa Comum. De acordo com a Universidade do Porto, pretende-se que estes trabalhos artísticos sirvam de inspiração para as oficinas de escrita e desenho a que se inscreveram.

Nas sessões de desenho, que decorrem às segundas-feiras entre as 18h e as 19h30, os participantes vão explorar várias técnicas e materiais utilizados na ilustração. Estas aulas também estão divididas por temas.

Os interessados vão aprender a técnica da mandalaterapia, ou seja, a interpretação de cores e símbolos da mandala, nos dias 21 de Outubro, 11 de Novembro, 9 de Dezembro e 20 de Janeiro.

"De que cor eu me vejo? De que cor eu me sinto?" é o tema da segunda sessão de desenho que decorre nos dias 28 de Outubro, 18 de Novembro e 16 de Dezembro. Pode ser útil para os participantes mais agitados, uma vez que inclui uma parte de meditação.

Saber "desenhar com o lado direito do cérebro" e aprender a desenvolvê-lo é o tema da última dinâmica. Segundo a universidade, trata-se de um exercício de concentração e de atenção aos detalhes e está marcada para os dias 4 de Novembro, 25 de Novembro e 13 de Janeiro.

A primeira aula de escrita (Laboratório da Palavra) acontece no dia 23 de Outubro das 18h às 20h e repete-se todas as quartas feiras. As dez sessões ficam a cargo de Ana Rita Rodrigues, jornalista, coordenadora e revisora da Revista PÁ Poesia & Outras Artes.

Depois do dia 13 de Janeiro, a Prescrição Cultural vai passar a realizar-se na Biblioteca do Fundo Antigo, no terceiro piso da reitoria. A programação mantém-se até Julho.