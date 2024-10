A vida da pena de morte

O país do mundo que mata mais cidadãos através de um processo criminal é a China, o Irão também é um grande adepto desta actividade criminal estatal, mas a Rússia, embora preveja legalmente a pena de morte, desde 1996 que suspendeu a sua aplicação. Verdade seja dita que, extrajudicialmente, as mortes, por causas não naturais, de opositores políticos de Putin têm-se sucedido com uma frequência razoável, ao longo dos anos. A morte do destacado e corajoso opositor Alexei Navalny numa colónia penal no Árctico, por exemplo, não deixa grandes dúvidas de que foi uma execução por vontade e às mãos de Putin/Estado russo.

