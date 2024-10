Oportunidade perdida

As crises, com todos os seus transtornos, privações e perdas, podem constituir oportunidades de aprendizagem, mesmo dramáticas e eventualmente tanto mais proveitosas quanto mais dramáticas. Em 2011, a crise nacional, a intervenção da troika e todo o sofrimento que provocou poderia ter sido um desses momentos de aprendizagem dolorosa, mas não foi.

Poderia ter sido clarificado que a origem da crise fora uma governação corrupta e irresponsável e que a saída da mesma tinha sido o resultado do trabalho, empenho e sacrifício de todo o país, Podia, mas não foi… por causa das narrativas criadas.

Argumentar que o nosso colapso foi consequência da crise de 2008 é desde logo a primeira “narrativa” falsa. A crise foi mundial e não vimos todos os países de joelhos a mendigar junto do FMI. Entrar numa estrada de montanha a 140km/h e despistar-se na primeira curva não é razão para culpar a curva…

A seguir, a perda final da oportunidade vem de outra narrativa. O sofrimento da crise foi devido à maldade da direita (e do Passos) e o alívio do aperto foi mérito da esquerda virtuosa que virou a página da austeridade. Se saímos do buraco em que Sócrates nos enterrou, não foi pelo esforço e sacrifício colectivo do país, mas pela generosidade e bondade do novo inquilino de S. Bento. Nos tempos que correm, parece que o PSD aprendeu a lição. Manter o poder depende de ter mãos largas e “quem mais chora, mais mama”… Trabalhar para criar riqueza que se possa distribuir não é o fundamental. Iremos pagá-lo de novo um dia, porque quem não aprende com os erros acaba por os repetir.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Qual fim de vida?

Quase me sinto constrangido por ter de responder ao artigo do prof. António Sarmento – “As ameaças no fim de vida” – no PÚBLICO de 6 de Outubro, porque ele é um homem, médico e professor idóneo, mas, precisamente por isso, não me devo calar. O que escreveu não me espanta, dada a sua religiosidade datada, agregada ao seu pensamento daí derivado. Inteligente também é a articulação que um modo de escrita “redondo” mas cheio de escaninhos quase “nos ludibria”, quando a sua conclusão, no fim de uma página, já se adivinhava. O que não lhe “perdoo” é falar sempre de “doente terminal” sem especificar qual doente terminal. Sei que está sempre pensar – para rebater – na “morte assistida”, vulgo “eutanásia”, mas escreve como se falasse somente do doente terminal... sem sofrimento atroz! E é esse que a lei não regulamentada protege! Terminando, ao quase negar a autonomia, dizendo que ela pode não ser beneficente, digo-lhe: não é preciso, curial, citar Miguel Torga, pois este refere-se ao idoso sem sofrimento “que se deita no caixão como se fosse o final dum dia de trabalho” e não ao ser humano adulto... que sofre duma forma excruciante e exerce a sua autonomia no querer morrer. A sua morte e a de mais ninguém...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Ameaças no fim de vida

Permitam-me felicitar o PÚBLICO e o professor António Sarmento pelo artigo publicado na edição de 6 de Outubro intitulado “As ameaças no fim da vida”, em que duma forma simples, clara e acessível, incluindo para o público menos atento à bioética, consegue abordar conceitos hoje muito em voga, mas muitas vezes muito confusos e divisores, sobre questões de fim da vida, como exemplo mais frequente o da eutanásia. O que quero salientar é a forma pedagógica como apresenta o tema, em seis partes distintas mas complementares, todas elas constituindo problemas centrais no sector da Saúde, tais como “o tabu da morte”, “a medicina como grande negócio”, “as expectativas dos doentes e até dos médicos, quanto às potencialidades da medicina”, o “não reconhecer a situação terminal”, o “uso de terminologia incorrecta” e “a ameaça da primazia da autonomia sobre a beneficência”.

Saliento este artigo, recordando-me de discussões e debates científicos, políticos e culturais, em que muitas vezes ficamos mais confusos do que esclarecidos, e por isso recomendo vivamente, para quem se interessa por este tema e que não tenha reparado na sua edição. Que o procurem e leiam sem preconceitos.

A. Rodrigues Dias, Braga