Praia, natureza e herança açoriana no estado de Santa Catarina

Das vilas piscatórias às estâncias balneares, o estado brasileiro de Santa Catarina tem tudo. A Mara Gonçalves e o Daniel Rocha apanharam boleia da TAP para Florianópolis e a partir dali desbravaram o estado que faz fronteira com o Rio Grande do Sul.

De Floripa – os brasileiros acham que o nome é difícil de dizer completo, abreviam-no assim – a Balneário Camboriú, de Garopaba a Praia Grande, descobriram praias cosmopolitas e vilas piscatórias, sobrevoaram canyons de balão, conheceram Dinho, um homem de 68 anos que se apaixonou pelas rendas de bilros. E desaguaram em Santo António de Lisboa, a mais açoriana vila de Santa Catarina, onde o legado do arquipélago é ainda muito visível, das festas do Divino Espírito Santo aos engenhos de farinha de mandioca. É para ler tudo aqui e aqui.

A Paula Sofia Luz, por sua vez, leva-nos ao Fundão e à Covilhã. Na primeira cidade para conhecer o novo fôlego do hotel Convento do Seixo e o maior spa do país; na segunda, para provar uma Laranjinha muito apetitosa.

Por falar em apetitosa, é ler também a crónica do Miguel Esteves Cardoso, que nos fala sobre os orégãos e outras aromáticas que crescem num degrau lá de casa.

Bom fim-de-semana e boas fugas!