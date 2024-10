Depois das selecções, a Taça

Com o campeonato nacional em pausa devido à actividade das selecções, o protagonismo neste fim-de-semana vai para a equipa orientada por Roberto Martínez, que joga neste sábado (19h45), na Polónia, mais uma jornada da Liga das Nações. A selecção nacional está a ter um desempenho imaculado no Grupo A1, somando duas vitórias em outros tantos jogos e tenta frente aos polacos manter o registo. Depois da partida em Varsóvia segue-se viagem até à Escócia, onde na terça-feira, realiza o segundo jogo desta jornada dupla da competição.

A nível nacional, contudo, disputa-se mais uma jornada da II Liga, com o jogo "grande" a acontecer já neste sábado com o embate entre Tondela e Leixões, respectivamente terceiro e quarto classificados. Aqui encontra o calendário completo da jornada e os horários das transmissões televisivas.

Futebol nacional envolvendo os principais clubes nacionais só no próximo fim-de-semana, com a Taça de Portugal. A terceira eliminatória começa logo na sexta-feira, com o Sporting a ir até ao Algarve defrontar o Portimonense. Aqui encontra também todo o calendário desta eliminatória da Taça.

Nas restantes modalidades, no andebol o Sporting vai tentar dar continuidade ao excelente desempenho que tem conseguido na Liga dos Campeões, onde em quatro partidas soma três triunfos e um empate. Quinta-feira terá pela frente os alemães do Fuchse Berlim (19h45), em Alvalade. Na Liga Europeia, Benfica e FC Porto jogam na terça-feira a segunda jornada da fase de grupos. Os "encarnados" com os franceses do Limoges (19h45), os "azuis e brancos" com os islandeses do Valur (19h15).

No basquetebol, com o campeonato nacional sem ter ainda começado devido a um protesto dos clubes nacionais, a acção decorre nas provas europeias. Na quarta-feira, o Benfica vai ao terreno dos alemães do Niners Chemnitz (19h) em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na sexta-feira o Sporting recebe os ucranianos do Dnipro (19h30) mas para a Taça Europa.

Já no voleibol, os "leões" disputam na quarta-feira a segunda mão dos 32 avos-de-final da Taça Challenge com os romenos do SCM Zalau (16h), depois de terem ganho por 3-1 na primeira mão. Missão ainda mais facilitada terá o Benfica na Taça CEV que na mesma fase da competição recebe os belgas do Volley Haasrode Leuven (20h) depois de uma vitória por 3-0 na primeira mão.

No ciclismo, começa na quarta-feira e prologa-se até domingo, na Dinamarca, o Campeonato do Mundo de pista, com a participação de uma selecção portuguesa composta por Diogo Narciso, Ivo Oliveira e Rui Oliveira (perseguição individual, corrida por pontos, madison, scratch e omnium) nos elite masculinos e por Daniela Campos e Maria Martins (eliminação, scratch, omnium e corrida por pontos) na elite feminina.

Ainda sobre rodas, nota para o Rali da Europa Central, 12.ª prova do Mundial de ralis (WRC), que começa a acelerar na quinta-feira e para a Baja Portalegre 500, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e do Nacional TT e 5.ª prova da Taça do Mundo de Bajas TT (FIA), até 19.

Por fim e também na quinta-feira, em Málaga, Espanha, começa o Mundial de triatlo com vários atletas portugueses em acção.

