Uma dúvida e uma demanda

À Procura e O Que É isto? são assinados por Sara Baptista, texto e ilustração. “O primeiro é sobre uma personagem que quer encontrar a flor perfeita. Ele quer mesmo! Mas parece impossível de encontrar”, diz ao PÚBLICO a autora, formada em Arte Multimédia na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

“O segundo gira em torno de uma caixa. Uma caixa misteriosa que apareceu no meio do livro e sobre a qual ninguém sabe nada”, prossegue.

Figuras de contornos bem definidos, mas algo enigmáticas e com expressões indecifráveis levam o leitor a tentar adivinhar o que lhes vai no pensamento. Frases curtas que funcionam como legendas das imagens vão-nos dando pequenas pistas sobre o que está em jogo.

Para Sara Baptista, que complementou os estudos com o curso de Ilustração e Banda desenhada no ArCo (Centro de Arte e Comunicação Visual), o livro À Procura “faz-nos questionar sobre o que é ser perfeito e se tal coisa realmente existe”. O final da demanda, quando a personagem acredita ter encontrado a perfeição, é inesperado e até divertido.

A ilustradora, que recorreu a “lápis, canetas e digital” nestes dois títulos, fala sobre o que a leva a “fazer” livros: “Adoro contar histórias, adoro desenhá-las e adoro ver a reacção das pessoas quando pegam nos meus livros.”

As ideias tanto lhe podem surgir quando está “a cozinhar, a tomar banho” ou mesmo antes de adormecer. “A coisa mais simples pode fazer-me ter uma ideia, até a cara da minha mãe ou da minha irmã… tantas personagens que nascem assim! E depois... só tenho de as conseguir agarrar”, descreve.

Ilustrações expostas na Histórias à Mesa

Passa as suas ideias para o caderno, escreve o texto que quer pôr no livro “e as imagens começam a aparecer”, conta. “De seguida, faço o storyboard e depois é começar a desenhar”, conclui. Sara Baptista diz ainda que gosta muito “de sonhar, correr e comer frango”.

As ilustrações destes livros vão estar expostas a partir das 15 horas deste sábado, 12 de Outubro, no 2.º andar da Casa da Avenida, em Setúbal, integradas na mostra de título geral Histórias à Mesa, com a participação de Graça Pinto Basto e Maria João Frade.

A exposição estará aberta ao público até 31 de Outubro. Os livros também poderão ser ali adquiridos ou através do site da autora/ilustradora.

No piso térreo da Casa da Avenida continuam a decorrer as oficinas de ilustração e reflexão, para alunos de vários níveis de ensino, ancoradas na colecção da Assembleia da República Missão: Democracia. Aqui, podem ser vistos trabalhos de Carolina Celas, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mantraste.

As oficinas são ministradas por António Jorge Gonçalves, Carolina Celas, Dora Batalim, Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso, Mantraste, Rachel Caiano e Sara Ludovico (informações e reservas no endereço frade.mariajoao@gmail.com ).

Se não sabe “o que é isto”, vá “à procura”…

O Que É isto? Texto e ilustração: Sara Baptista

Edição: De autor

32 págs., 15€

À Procura Texto e ilustração: Sara Baptista

Edição: De autor

32 págs., 15€

