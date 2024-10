Suores de Mel e a Morte Não Terá Domínio: a dança como insubmissão

Estreado originalmente em Abril, o espectáculo de dança Suores de Mel e a Morte Não Terá Domínio, de Joana von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristóvão, é apresentado este sábado, pelas 21h, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto. No ano do cinquentenário da Revolução dos Cravos, a criação "trata a dança como insubmissão e revolução dionisíaca de heterodoxia", partindo de referências tão díspares como a heteronímia de Fernando Pessoa, as Heterodoxias de Eduardo Lourenço, o Simpósio de Platão, a poesia de Natália Correia ou ainda "a filosofia/dança de Nietzsche".

Beatriz Coelho, Lucia Marrodan, Michele Simi e Sara Miguelote são os corpos que sabem ao palco em Suores de Mel e a Morte Não Terá Domínio.