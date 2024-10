Produção de azeite vai aumentar, mas preços vão continuar altos

Arrancou a campanha olivícola 2024/2025. As estimativas antevêem um aumento de produção de azeite nos países do Mediterrâneo. Subida nos preços reflectiu-se na quebra no consumo, de 29,9%, em 2024.

Sob as primeiras chuvas do Outono, começou a safra de 2024/25. Pelas estradas do Alentejo já circulam tractores com atrelados carregados de azeitona que vão descarregar nos 116 lagares dispersos por 14 concelhos da região. As expectativas do sector olivícola acalentam uma campanha promissora, mas… no actual contexto, tudo pode acontecer.