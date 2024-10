“Profundo conhecedor do mercado”, Bernardo Palmeiro vai assumir o futebol do Sporting

Com a saída de Hugo Viana para o Manchester City, o futebol dos “leões” vai passar a contar com um director-geral, que vai reportar directamente a Frederico Varandas

O que era um rumor, passou neste sábado a ser oficial: Hugo Viana deixará de ser o director desportivo do Sporting no final da presente época e assumirá as mesmas funções no Manchester City a partir do Verão de 2025.

O anúncio foi feito em simultâneo pelos dois clubes em comunicado, sendo que os “leões” revelaram que “este processo teve início há meses”, “tendo sido acompanhado desde o começo pela administração do Sporting”. Para o lugar de Hugo Viana, entrará Bernardo Palmeiro, “um grande sportinguista” que nos últimos meses “preparou-se para o papel que vai agora assumir”.

No comunicado divulgado pela SAD do Sporting, os “leões” detalharam que o “processo” que levará agora à saída de Hugo Viana “teve início há meses e conheceu desenvolvimentos importantes nas últimas semanas, tendo sido acompanhado desde o começo pela administração do Sporting”.

O clube liderado por Frederico Varandas, salienta que “continuará a contar com o empenho e total compromisso de Hugo Viana até ao último minuto de jogo desta época, estando o mesmo envolvido no processo de transição para o futuro modelo organizacional”.

É ainda dito que os campeões nacionais reconhecem “o papel central que Hugo Viana teve na criação de uma estrutura profissional de alto nível no futebol do clube”, que “está determinado em continuar o caminho de crescimento e sucesso verificado nas últimas temporadas”.

Com a saída para Inglaterra, Hugo Viana herdará em Manchester uma herança pesada. O antigo internacional português, que jogou nas épocas de 2002/03 e 2003/04 na Premier League com a camisola do Newcastle, irá suceder a Txiki Begiristain, que desempenha as funções de director desportivo do City desde 2012. Neste período, o basco, de 60 anos, conquistou sete títulos na Premier League, duas Taças de Inglaterra, seis Taças da Liga, quatro Supertaças, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça Europeia.



Com o anúncio de que Hugo Viana deixará Alvalade, o Sporting revelou alguns detalhes de como passará a funcionar a estrutura do clube a partir de 2025/26. Os “leões” explicaram que durante os últimos meses, foram “planeando e preparando uma nova estrutura organizacional no futebol profissional”, na qual deixará “de existir a figura de director desportivo”.

Assim, na próxima época o Sporting passará a contar com um “director-geral do futebol” que, “juntamente com o actual director de scouting, Flávio Costa”, vai “reportar directamente ao presidente, Frederico Varandas”. O escolhido para assumir esta função é “Bernardo Palmeiro, que entre 2020 e 2023 prestou assessoria executiva à administração e ao departamento de futebol do Sporting”.

Quem é Bernardo Pinheiro?

Formado em Direito, Bernardo Palmeiro tirou um mestrado em gestão desportiva em Lausanne, na Suíça, tendo depois trabalhado quatro anos na FIFA, onde teve a seu cargo toda a parte disciplinar e de implementação de sanções.

Em Portugal, fundou em 2017 o 14 Sports Law, um dos mais conceituados escritórios de direito desportivo da Península Ibérica, e, a partir de 2020, trabalhou em Alvalade como assessor da SAD sportinguista, em estreita colaboração com Frederico Varandas e Hugo Viana. Durante esse período, teve um papel importante nas áreas jurídica e negocial: trabalhou em seis janelas de transferências e esteve envolvido em dezenas de transferências de jogadores e negociações com clubes e empresários.

Contactada pelo PÚBLICO, uma fonte ligada ao dirigismo desportivo define o futuro director-geral do futebol como sendo “muito forte na negociação e na resolução de disputas”. “Tem um conhecimento profundo do mercado e dos agentes, dos jogadores e de todos os stakeholders, o que permite ao Sporting ter alguém no mercado muito conhecedor. Tem uma rede internacional de contactos pouco comum em Portugal e a nível do dirigismo nacional toda a gente o conhece.”

Segundo a mesma fonte, a passagem de Palmeiro pelo Rio Ave, onde entre Julho de 2023 e Maio de 2024 foi assessor executivo, serviu de “preparação para o que agora vai encontrar”: “Permitiu-lhe adquirir as competências que não iria conseguir no Sporting, onde tinha muitas pessoas acima dele. No Rio Ave, assumiu toda a parte da negociação e de resolução de disputas, ou seja, a estratégia institucional, mas também estava próximo da operação do futebol, do scouting e da escolha dos jogadores. Após a saída do Rio Ave, que queria que ele continuasse na estrutura, teve vários convites, mas quis claramente esperar pelo projecto que realmente queria, já que é um grande sportinguista.”