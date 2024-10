Artista britânico Kim Noble traz ao Festival Internacional de Marionetas do Porto, este sábado e domingo, Lullaby for Scavengers , peça absurdista e repugnante, mas estranhamente ternurenta.

Kim Noble é um tipo estranho com companheiros de palco igualmente estranhos: larvas que são as suas filhas, um esquilo morto com mau feitio que é o co-apresentador do espectáculo, uma raposa órfã que já teve melhores dias.