Número de juízes decresce sem remédio à vista, alerta Conselho Superior da Magistratura

Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura alerta que faltam juízes, magistrados do Ministério Público, oficiais de justiça e assessores nos tribunais.

O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) alertou esta sexta-feira que o número de juízes continua a decrescer sem remédio à vista, devido a uma insuficiente capacidade de recrutamento.

No discurso de encerramento do Encontro Anual do CSM, que terminou esta sexta-feira em Vila Real, o juiz conselheiro Luís Azevedo Mendes realçou preocupações com a falta de recursos humanos em todo o sistema de justiça.

O vice-presidente do CSM afirmou que "o número de juízes continua a decrescer, sem remédio à vista, por falta de suficiente capacidade de recrutamento".

"São com certeza juízes, magistrados do Ministério Público e oficiais de justiça e nós não vemos modo disto se resolver nos próximos anos com facilidade. Precisamos de meios de substituição, precisamos de assessores com muita urgência nos tribunais para darem apoio a todos os oficiais de justiça qualificados, mas sobretudo aos juízes", afirmou o responsável já em declarações aos jornalistas.

"O envelhecimento é enorme"

Luís Azevedo Mendes salientou que é preciso reforçar o recrutamento de juízes nos próximos anos, porque "o envelhecimento é enorme".

"Este ano recebemos 46 novos juízes no recrutamento do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), mas vão sair cerca de 100 ou mais juízes do sistema por jubilações ou outras situações", referiu, frisando que "100 por ano poderá ser a realidade nos próximos anos".

Entre as causas para esta situação apontou a incapacidade do Governo de fazer um planeamento adequado ao longo da última década, quando "já se notava com algum dramatismo que isto ia acontecer", e depois uma geração inteira de jovens que estão na faculdade e não vêem a carreira da magistratura como atractiva.

Actualmente, referiu, as vagas do CEJ não são preenchidas o que, na sua opinião, é "um problema muito grande".

"Ainda que a lei do CEJ seja alterada em breve, como é intenção do Governo da República, para melhorar a atractividade no recrutamento, durante muitos anos vamos enfrentar uma quebra contínua nos juízes", afirmou.

Os megaprocessos são também uma preocupação já que são vários os magistrados que ficam afectos em exclusividade, durante anos, a um processo.

"O processo BES, cujo julgamento começará na próxima semana, tem em exclusividade desde praticamente o princípio do ano um colectivo de juízes e ainda dois outros juízes, que estão a exercer funções de assessoria. Só um destes processos, o do BES é seguramente o maior, mas há outros, tem alocados cinco juízes", referiu.

Ainda segundo Luís Azevedo Mendes, "pior do que a falta de oficiais de justiça é a situação de tumulto e descontentamento que estes vivem há anos".

Durante o seu discurso, Luís Azevedo Mendes referiu também que o CSM vai continuar a insistir numa revisão prioritária do mapa judiciário mais focada em ajustamentos flexíveis e apontou que, apesar da compreensão manifestada, não houve resposta, nem do anterior, nem do actual Governo.

O vice-presidente do CSM anunciou ainda que vai ser proposta a criação de um Gabinete de Saúde Ocupacional que terá como objectivos proteger e promover a saúde e prevenir a doença dos juízes, prevenir e controlar os riscos profissionais e, em especial, os riscos psicossociais, melhorar as condições de trabalho e de segurança e desenvolver uma cultura de prevenção e de promoção da saúde nos tribunais.

Por fim, adiantou que o Encontro Anual do CSM de 2025 vai realizar-se em Setúbal.