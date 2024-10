Novo graffito no CES critica: “Vocês voltam a admitir o abusador”

Escritos em Coimbra sucedem-se a notícia que dá conta da continuação do trabalho de Boaventura na instituição. Criada campanha de crowdfunding para as custas legais das queixosas.

Esta sexta-feira, as paredes do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra voltaram a lembrar que as acusações contra Boaventura de Sousa Santos e dois outros investigadores da instituição continuam a pairar. “Ainda nem um ano passou desde que a comissão admitiu terem existido anos de abusos sistemáticos e vocês voltam a admitir o abusador”, lê-se no exterior das instalações. A questão levantada será a da continuidade de Boaventura de Sousa Santos no trabalho com pós-doutorados do CES.