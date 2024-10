Ventura diz que foi convidado a integrar Governo, Montenegro nega: “É mentira e desespero”

Foi uma noite de troca de acusações e de quem diz é quem é. Enquanto o país discutia os detalhes da proposta de Orçamento do Estado para 2025, André Ventura, líder do Chega, era entrevistado na TVI/CNN e afirmava que o primeiro-ministro lhe propôs "um acordo" para a viabilização do Orçamento, em que "admitia", que "mais para a frente", o Chega "fizesse parte do Governo". As declarações do líder do Chega foram imediatamente desmentidas por Luís Montenegro, que recorreu à rede social X para recusar ter feito qualquer tipo de proposta. "É mentira e desespero", atirou o primeiro-ministro. Horas depois, já no final da entrevista, Ventura reafirmou que Montenegro está a mentir.

Segundo o líder do Chega, a proposta de Luís Montenegro surgiu a 23 de Setembro, depois de uma reunião entre ambos. André Ventura acusou o primeiro-ministro de mentir aos portugueses, uma vez que, na sua entrevista na SIC, na terça-feira à noite, Luís Montenegro recusou ter feito, ou vir a fazer, qualquer negociação com o Chega.

O primeiro-ministro "mentiu" e isto é "fraude", afirmou Ventura na noite desta quinta-feira. Nas palavras do líder do Chega, o partido foi "espezinhado" e humilhado publicamente por o Governo assumir o PS como o parceiro "público" e relegar o Chega para o lugar de parceiro "privado". Montenegro sugeriu um "acordo pontual" para este ano, em que "admitia" que o Chega pudesse integrar o Governo "no futuro" e "num outro contexto político", garantiu o presidente do partido populista de direita radical.

Questionado sobre por que razão não aceitou o alegado acordo proposto por Luís Montenegro, Ventura argumentou que "ou havia acordo a quatro anos, ou não havia", não aceitando por isso um acordo "pontual".

Em resposta, Luís Montenegro garantiu que "nunca o Governo propôs um acordo ao Chega". "O que acaba de ser dito pelo Presidente desse partido é simplesmente mentira. É grave mas não passa de mentira e desespero", escreveu o primeiro-ministro na sua conta no X (antigo Twitter).

Já no final da entrevista, Ventura voltou a insistir e recorreu também ao X para responder ao primeiro-ministro. "Sr. Primeiro-Ministro, mentiu no passado e voltou a mentir hoje. É tempo de dizer a verdade aos portugueses! E sabe bem qual é a verdade!", escreveu o líder do Chega. E rematou: "Boa sorte a tentar enganar o PS."

Nos últimos meses, o Chega tem assumido diferentes posições quanto ao seu sentido de voto no Orçamento do Estado. No final de Agosto, Ventura anunciou que se retirava das negociações, garantiu que o partido ia votar contra e assegurou que essa decisão era "irrevogável".

Depois, deu o dito por não dito e assegurou que, afinal, estava disponível para negociar a viabilização do Orçamento e, com isso, evitar uma crise política. A posição voltou a endurecer depois da entrega do Orçamento e Ventura enviou uma carta a Luís Montenegro a exigir ao Governo a mudança em cinco áreas estratégicas em troca de um voto favorável do Chega. O caminho ter-se-á dificultado depois da troca de acusações ao final da noite. com Joana Mesquita