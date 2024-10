Imigrantes irregulares com um ano de descontos poderão pedir autorização de residência

Os imigrantes que, até ao início de Junho deste ano, tinham a sua situação regularizada perante a Segurança Social há pelo menos 12 meses, mas que não dispunham de autorização de residência em Portugal, deverão poder continuar a aceder ao pedido para que a sua entrada no país seja considerada legal. O Parlamento aprovou nesta sexta-feira um projecto de lei da Iniciativa Liberal que alarga as condições do período transitório para o processo de legalização de imigrantes, isto depois de o Governo ter acabado com a manifestação de interesse, sem aviso prévio, no dia 3 de Junho.

