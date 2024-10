A estratégia destrutiva de André Ventura

As primeiras acusações de quem diz é quem é começaram na quinta-feira à noite e esta sexta-feira já surgiram novos capítulos. André Ventura, líder do Chega, afirmou em entrevista à TVI/CNN que o primeiro-ministro lhe propôs "um acordo" para a viabilização do Orçamento, em que "admitia", que "mais para a frente", o Chega "fizesse parte do Governo". As declarações do líder do Chega foram imediatamente desmentidas por Luís Montenegro, que recorreu à rede social X para recusar ter feito qualquer tipo de proposta. "É mentira e desespero", atirou o primeiro-ministro. Irá Ventura viabilizar o Orçamento a quem lhe chama mentiroso?

