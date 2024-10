Do restauro à restauração. Uma conversa com outro campo do saber

Um diálogo improvável ou não, entre estas duas práticas, para falar sobre a conexão aos meios locais, a reinterpretação do património regional e as dinâmicas sociais contemporâneas, para construir uma nova narrativa. Questões que alimentam o diálogo irreverente de uma geração que faz das tripas coração para marcar a diferença na arquitectura. Ouça a experiência dos arquitectos Carlos Aragão, João Romão e Hugo Maia e do chef Pedro Abril. Quatro sócios que puseram as mãos na massa para cozinhar um projecto de restauração a oito mãos.

Está a decorrer até 31 de Outubro de 2024 um novo ciclo de tertúlias com o mesmo desígnio no Pólo Cultural da Trienal, um palácio do século XVIII situado em pleno Campo Santa Clara com vista para o panteão. O próximo encontro, a 17 de Outubro pelas 18h30, junta um atelier de Coimbra com o seu cliente para um debate de ideias em torno dos agregadores digitais como território comum a quem participa no mercado imobiliário. Saiba mais em www.trienaldelisboa.com.

Durante 12 episódios, Por Portas e Janelas junta a Trienal de Arquitectura de Lisboa, o MAC/CCB Centro de Arquitectura – Garagem Sul e a Casa da Arquitectura na Rádio Antecâmara num programa apoiado pela Direcção-Geral das Artes. No próximo episódio, juntamente com a Casa da Arquitectura, abordamos uma temática relevante da contemporaneidade, a Sustentabilidade, com os convidados Francisco Fonseca da Oficina Pedrês e Ana Perini, do Arolla, com moderação do Ricardo Camacho.

Locução: Carla Lopes,

Edição: Soraia Fernandes, Maria João Jorge e Pedro Campos Costa

Técnico: Miguel Serrão

Música: Ricardo Jacinto

Apoio: DGARTES

Créditos Imagem: Hugo David

Pode seguir Por Portas e Janelas, aqui no Público na Rádio-Galeria Antecâmara, no Spotify ou Apple Podcasts.