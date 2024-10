Esta instalação fálica de 12 metros está a dar que falar em Nápoles

Uma nova obra de arte de 12 metros numa das principais praças de Nápoles, da autoria do falecido designer italiano Gaetano Pesce, está a dar que falar pelo seu aspecto fálico e pelo seu nome sugestivo.

A criação cilíndrica, que se chama Tu si' 'na cosa grande ("Tu és uma coisa grande" no dialecto local), é descrita como representando o traje da personagem clássica da Commedia dell'Arte napolitana, Pulcinella, mas numa forma estilizada.

A obra de Pesce substituiu a Vénus dos Trapos de Michelangelo Pistoletto — uma versão ampliada de uma escultura romana clássica ao lado de um monte de roupas descartadas — em exposição na Piazza del Municipio, na cidade do sul de Itália.

No caso da obra de Pesce, além da figura fálica no centro da praça, há dois corações gigantes, perfurados pela seta do Cupido. Tal como a coluna, podem ser iluminados a partir do interior.

“Depois da famosa Vénus dos Trapos, não podíamos perder esta, que, para ser sincero, é realmente um símbolo fálico em toda a sua glória", disse Matteo Vasta, residente em Nápoles.

Outra moradora, Rosalba, era fã do trabalho anterior: "Pergunto-me o que é que Gaetano Pesce quis fazer com esta nova instalação".

Pesce morreu em Nova Iorque em Abril, com 84 anos. O seu trabalho caracterizava-se pela utilização inventiva da cor e dos materiais, com referências sociopolíticas e à cultura pop.