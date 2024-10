O “provocatório” Luís Montenegro e o jornalismo “ofegante”

Os problemas históricos do jornalismo português sempre estiveram muito menos do lado do repórter esbaforido e sensacionalista, e muito mais do lado do excesso de respeito pelo poder.

É um clássico. Quando a esquerda está no poder, a direita queixa-se de que a comunicação social está dominada por redacções cheias de bloquistas. Quando a direita está no poder, a esquerda queixa-se do excesso de estado de graça do Governo (“Ai, se fosse o António Costa a dizer isto!”) e do facto de os únicos dois comentadores em canal aberto serem Luís Marques Mendes e Paulo Portas. Quanto ao Governo, seja ele de esquerda ou de direita, queixa-se da falta de qualidade do jornalismo e do seu carácter “ofegante”.