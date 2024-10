Não entendo!

Estive a ouvir Pedro Nuno e há muitas coisas que eu não entendo! Primeiro, essa questão das linhas vermelhas. Mas, se quisermos viver em democracia, considerando-a uma sociedade aberta, há linhas vermelhas? No meu entender, não! Em democracia, há o contraditório e, por isso, nunca há fechamento seja para o que for. Segundo, há quem diga que Pedro Nuno não quer deixar o Chega isolado a fazer oposição. Essa ideia é reconhecer que o populismo tem força. O combate ao Chega é o combate contra tudo o que lhe pode dar razão, e esse combate é de todos os partidos, do Governo ou fora dele. O Chega, como partido demagógico, faz o ruído dos demagogos e fá-lo-á sempre, esteja na oposição ou no alinhamento com o apoio ao Orçamento.

Pedro Nuno diz que tem grandes possibilidades de ganhar a autarquia do Porto. E foram-lhe citados dois militantes, e sobre eles o secretário-geral do PS diz que cada um deles ganharia a autarquia. Pedro Nuno vive numa redoma e não sabe o que dizem os cidadãos do Porto em relação a esses candidatos. Se quiser ganhar, tem de se sentar numa mesa com individualidades que pensam a cidade e descobrir o perfil de quem se ajusta melhor para resolver os problemas da Invicta. E digo-lhe já: não vai encontrar nenhum dentro do seu partido. Os partidos perderam a sua ligação aos eleitores e não dão conta deste gravíssimo problema! Julgam que o marketing político faz tudo, mas não faz: já ninguém acredita nos "glutões".

João Baptista Magalhães, Folhada

Minoria é "minoria"

O Governo aceitou governar com minoria e, nessas circunstâncias, tem de assumir as regras democráticas. Estando nessas condições, já sabia (o Governo) que, de acordo com a legislação, teria de se sujeitar à parcial falta de poder. Se não queria ficar sujeito, que não aceitasse governar. A questão é que as adversidades da oposição são legítimas e a rejeição dessa legalidade significa colocar-se contra a Constituição. A ideia nuclear é: aceite-se a realidade como ela é, e não se ouse inventar uma (ir)realidade paralela e ficcionada em que o Governo seria maioritário.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Porque não governar por duodécimos?

Espanta-me que não se fale, ou não se equacione, a possibilidade de o Governo governar por duodécimos. Já publicamente se afirmou que hoje tal é possível, não havendo dificuldades de maior. Caberá ao Presidente Rebelo de Sousa, que foi o primeiro a afirmar que os portugueses não querem eleições, não criar instabilidade, não convocando eleições e permitindo que o PRR não se atrase mais. Assim a “bola” estará no campo do Presidente.

Ricardo Charters-d’Azevedo, S. Pedro do Estoril

Será que temos políticos competentes​?

​Que falta fazem políticos como Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal e Jorge Sampaio. Discutiam, discordavam, mas respeitavam-se e procuravam sempre resolver os problemas do país e encontrar soluções longe dos holofotes. Hoje, infelizmente, o que conta não são as ideias divulgadas, mas o espectáculo com que são apresentadas. Como é possível que a negociação de um Orçamento do Estado seja feita via comunicação social e não em silêncio? Porque será que a maioria dos políticos actuais não resiste à pressão dos meios de comunicação? Fazer política é resolver problemas, antecipar o futuro e apresentar soluções, não é dar espectáculo após espectáculo. O que se tem passado com o OE2025 é simplesmente lamentável.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Obliquidade da DGS na vacinação

A Direcção-Geral da Saúde decidiu, aqui compreensivelmente, que face à reduzida disponibilidade da vacina de dose elevada contra a gripe, particularmente destinada a pessoas com mais de 84 anos, só é administrada nos centros de saúde, onde, ao mesmo tempo, este grupo etário pode tomar a vacina contra a covid-19.

Por eventual deficiência redaccional – pois só isso o justifica –, o protocolo com a Associação Nacional das Farmácias impede que quem com mais de 84 anos se queira apenas vacinar contra a covid-19 o possa fazer na sua farmácia de proximidade. Apesar das várias interrogações e reclamações que lhe foram e são dirigidas, a DGS mantém-se inoperante no sentido de alterar inaceitável e inacreditável interpretação que discrimina negativa e precisamente os mais vulneráveis. Porque a, ainda, inexperiência no cargo da directora-geral da Saúde não justifica, só por si, o alheamento à reparação deste facto, será que, nesse sentido, se torna útil e necessária a intervenção governamental?

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa