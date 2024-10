Rock, MPB, teatro e sabores brasileiros à mesa. O fim de semana já começou

Quer saber qual é a boa do finde? Pois fique ligado no PÚBLICO Brasil. O fim de semana outonal está carregado de bons programas a sós, a dois, em grupos de amigos ou em família.

Quem gosta de rock pesado, a dica é se esbaldar nos shows que a banda Detonautas tem programado para Porto e Lisboa. É a primeira vez que o grupo brasileiro se apresenta na Europa e seus integrantes prometem apresentações repletas de clássicos.

Nova geração da Música Popular Brasileira (MPB), o carioca Leo Middea celebra 10 anos de carreira, dos quais sete em Portugal. O samba, por sua vez, está presente nas rodas promovidas pelo Grupo Gira e por Neném do Chalé.

Para aqueles com mais de 40 anos de idade, que gostam de se divertir, mas dormir cedo, a DJ Verinha preparou uma matinê, em Braga, com todos os estilos musicais. Os fãs de arte cênica não podem perder o 1º Festival Internacional do Teatro Brasil no histórico espaço Chapitô.

Ah, a diversão vai se estender pelo início da próxima semana, com as apresentações do ator Marcelo Serrado e o grupo Conexão Rio. Ele promete cantar de Frank Sinatra a Wando.

Sexta-feira, 11 de outubro

O Detonautas, uma das maiores bandas de Rock do Brasil, com 21 anos de carreira, oito álbuns, três DVD ao vivo, se apresenta no Hard Club, no Porto. O grupo, que já dividiu o palco com Guns'n'Roses e System Of A Down no Rock in Rio 2011, tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. A apresentação começa às 21h. Ingressos pelo Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/evento/detonautas-eurotour-2024-81453.

O Grupo Gira marca presença mais uma vez com sua roda de samba comandada só por mulheres. Antes de o batuque pegar fogo, é possível curtir várias canções na voz de Nay. A noite ainda tem a DJ Jess Soveral, no intervalo da apresentação das meninas. As portas da Casa Gira abrem às 20h. Praça David Leandro Silva, 22, Marvila. Ingresso antecipado a 5 euros (R$ 30) e, na hora, a 8 euros (R$ 48). Pagamento em dinheiro.

O Chapitô, tradicional casa de espetáculos de Lisboa, dá a largada do 1º Festival Internacional de Teatro Brasil, cujas apresentações vão se estender até 3 de novembro. Com uma programação diversificada, quatro das 12 peças programadas celebrarão o teatro brasileiro, reunindo mais de 20 artistas e técnicos do Brasil. Ingressos a 12 euros (R$ 72).

Caso esteja passando por Almada, na Margem Sul, na hora do almoço, uma parada no Pérola do Pragal pode ser uma dica interessante. A cozinha do restaurante é comandada por uma brasileira, que dá um toque especial nos pratos portugueses.

Sábado, 12 de outubro

O carioca Leo Middea comemora 10 anos de carreira, dos quais sete em Portugal, no Estúdio Time Out, às 21h30, em Lisboa. O cantor tem construído uma história de sucesso: ficou em terceiro lugar no Festival da Canção de 2024 e tem se apresentado em salas cheias em vários países. Aos 29 anos, é considerado um dos nomes mais promissores da MPB. Às 21h30. Ingresso a 18 euros (R$ 108).

Os amantes do rock em Lisboa poderão ver o Detonautas no LAV, a partir das 21h. A banda, liderada pelo vocalista Tico Santa Cruz promete fazer um show repleto de clássicos de discos como Álbum Laranja, que contou com a participação de Gabriel O Pensador, e Esperança. Ingressos pelo Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/evento/detonautas-eurotour-2024-81453.

Para aqueles que querem se reunir em torno de uma mesa para saborear um bom prato, o chef carioca Matheus Franklin recomenda o Zazah, onde explora diversas gastronomias. Ele vai da técnica francesa, sem abrir mão do estilo brasileiro, às novidades que vêm da Ásia.

Domingo, 13 de outubro

Se ainda não foi, vá à Matinê da DJ Verinha, em Braga, dedicada ao público com 40 anos ou mais. Ela reúne vários tipos de sons, inclusive forró, que fazem todo mundo mexer o esqueleto. É uma opção para quem não gosta de sair à noite e quer chegar cedo em casa no domingo. O evento, que é móvel, desta vez acontece no Alma do Raio, na Rua do Rio. Das 17h às 21h. Ingressos a 10 euros (R$ 60).

Os que gostam de uma roda de samba raiz, a opção é o Samba do Chalé, no Titanic, em Lisboa. A casa começa a receber o público às 21h30 e, às 22h, o som fica por conta do Pagode da Mari. Na lista de compositores escolhidos por Neném do Chalé para dar o tom da noite estão Nelson Cavaquinho, Luís Carlos da Vila, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, entre outros.

O Bono Lisboa, do chef brasiliense Robson Oliveira, promete surpreender os frequentadores com a fusão da cozinha brasileira com a francesa. Ele estudou e morou na França por 10 anos, contudo, busca na culinária do seu país o segredo do sucesso. O arroz com costela é um dos carros-chefes da casa.

A balada continua

Há quatro anos em cartaz no Rio de Janeiro, o espetáculo Sinatra a Wando e Outras Bossas desembarca no Teatro Maria Mattos, em Lisboa. O show tem o ator Marcelo Serrado ao lado do grupo Conexão Rio. O artista diz que a cantoria é uma homenagem aos pais deles, que o ensinaram a gostar de Frank Sinatra. No roteiro, além do ícone norte-americano, Michael Bublé, Tom Jobim, Roberto Carlos, Luís Miguel, Sidney Magal, Tim Maia e Lulu Santos. Apresentações nos dias 14 e 15 de outubro.

Também na segunda, 14, a escritora e doutora em educação Joana Angélica faz o lançamento internacional da obra Sobre a Arte e o Tempo — Entre o Pensar e o Sentir — Narrativas do Ofício de Artistas Idosos. A cearense, que é atriz e cantora, faz um pocket show ao lado dos violonistas Leonardo Melo e Valério D’Orazio. Na Casa Mocambo, às 19h. Entrada gratuita.