Português denunciado como cúmplice no alegado golpe em São Tomé e Príncipe nega tudo

Miques João Bonfim garante que tem “provas muito contundentes e claras” de que o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, esteve envolvido nos acontecimentos que levaram à execução sumária de quatro alegados suspeitos do ataque ao quartel do Morro, em São Tomé, classificado pelo chefe do Governo como “uma tentativa de golpe de Estado”. Miques João apresentou na segunda-feira uma denúncia criminal na Procuradoria-Geral da República contra Trovoada e mais três pessoas, incluindo o empresário português Rui Garcia, pela sua participação no episódio do 25 de Novembro de 2022.

