O dia em que um ataque de Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Sul de Beirute, foi o dia em que o pai de Sally morreu. O prédio em que tinha entrado cerca de 30 minutos antes, com um saco de comida feita pela mãe, ficou a uns 15 metros abaixo do chão. Não há corpo para fazer um funeral. O seu nome não apareceu escrito em lado nenhum. É Ali Ibrahim el Hajj Ali.

