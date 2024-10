Governo francês defende orçamento de contenção contra alegações de injustiça

O Governo francês afirmou nesta sexta-feira que o seu orçamento de 2025 era necessário para controlar a "colossal" dívida do país, enquanto enfrentava críticas da direita e da esquerda por exigir sacrifícios injustos aos franceses.

O orçamento do Governo para 2025, apresentado na quinta-feira, continha planos para 60 mil milhões de euros de cortes na despesa e aumentos de impostos centrados nos ricos e nas grandes empresas para fazer face a um défice fiscal crescente.

O governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier está a ser pressionado pelos parceiros de Paris na União Europeia e pelos mercados financeiros, onde os prémios de risco da França aumentaram nos últimos meses.

"Perante um défice em espiral, temos de agir e foi exactamente por isso que apresentámos ontem um orçamento de relançamento. Precisamos absolutamente de recuperar o controlo da nossa dívida e do nosso défice", declarou o Ministro das Finanças, Antoine Armand, à France 2 TV.

O primeiro-ministro, Michel Barnier, tinha prometido que o aperto orçamental, equivalente a dois por cento da produção económica, iria poupar a classe média. Dois terços dos 60 mil milhões de euros serão provenientes de cortes nas despesas e o restante de aumentos de impostos.

"Tudo o que vemos é injustiça fiscal e não uma melhoria duradoura das finanças do país", afirmou o deputado do partido de extrema-direita União Nacional, Jean-Philippe Tanguy.

O projecto de lei orçamental poderá ser alvo de uma dura batalha no parlamento por parte dos partidos da oposição e Barnier poderá ter de recorrer a poderes constitucionais especiais para contornar o parlamento, embora isso suscite provavelmente uma moção de censura.

A União Nacional detém o equilíbrio de poder na câmara baixa do parlamento e pode determinar se o governo de Barnier sobrevive a uma moção de censura.

Críticas da extrema-direita e da esquerda

Tanguy criticou os planos de redução dos benefícios fiscais sobre as contribuições para os salários dos trabalhadores com baixos rendimentos, bem como os planos de redução do número de professores devido ao declínio do número de crianças em idade escolar.

O deputado do partido de esquerda França Insubmissa, Eric Coquerel, que preside à Comissão de Finanças da Câmara Baixa do Parlamento, qualificou a proposta orçamental como um "orçamento de austeridade" e disse que era "profundamente injusto".

"Vão reduzir o crescimento e agravar a pobreza", afirmou.

O Governo espera reduzir o défice orçamental do sector público para 5% do PIB no próximo ano, contra os 6,1% estimados para este ano, um dos mais elevados da União Europeia.

Raphael Brun-Alguerre, economista do JPMorgan, disse esperar que o orçamento apenas reduza o défice orçamental para 5,4%, com o crescimento económico a ficar aquém dos 0,7%, em vez dos 1,1% que o governo espera.

Com poucas surpresas no orçamento, as obrigações francesas registaram poucas alterações na sexta-feira, com o rendimento do título de referência a 10 anos a situar-se em 3,018%.

Os custos dos empréstimos em França subiram depois de o Presidente Emmanuel Macron ter convocado eleições legislativas antecipadas e de o seu partido centrista ter perdido para uma aliança de esquerda, a Nova Frente Popular.

A nomeação de Barnier por Macron, um conservador e antigo negociador do Brexit para a União Europeia, pouco fez para acabar com a incerteza política, deixando os mercados financeiros nervosos.

As finanças públicas francesas deterioraram-se acentuadamente este ano, com as receitas fiscais a ficarem aquém das expectativas e as despesas a ultrapassarem-nas, o que faz com que a dívida francesa corra o risco de ser classificada em baixa.