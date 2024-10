Pode um furacão influenciar o resultado de uma eleição nos EUA?

O candidato republicano, Donald Trump, atacou os seus adversários democratas pela forma como lidaram com os esforços de recuperação do Furacão Milton, na Florida. Apesar de o debate sobre as alterações climáticas estar afastado da campanha para as eleições presidenciais de Novembro nos Estados Unidos, os candidatos não hesitaram em politizar uma catástrofe cujas consequências políticas estão ainda por determinar. Na estreia dos episódios especiais dedicados às eleições norte-americanas, vamos também conhecer o papel do dono da rede social X, Elon Musk, na campanha e a razão que tem levado Kamala Harris a se multiplicar em entrevistas nos últimos dias.

