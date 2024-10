Música, dança, arte urbana: bairros de Lisboa levam a sua criatividade até ao Festival Iminente

Haverá música, dança, arte e até culinária. Mas, sobretudo, haverá holofotes virados para quem a cidade muitas vezes esquece - os habitantes dos bairros da periferia, tantas vezes arredados do centro. Agora é o centro que se abre para eles e para a sua criatividade: o Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, no Campo Grande, acolhe o Festival Iminente Takeover neste fim-de-semana, com entrada livre.

