Oeiras: acidente com sete carros e um camião condiciona o trânsito na A5

Um acidente entre sete carros e um camião de mercadorias está a causar condicionamentos no trânsito na A5, no sentido Cascais-Lisboa, perto das bombas de gasolina da Galp em Oeiras, confirmou o PÚBLICO junto dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos. A colisão causou dois feridos, um dos quais foi transportado para o hospital. A segunda vítima recusou assistência hospitalar por ter ferimentos mais ligeiros.

O acidente, que se registou por volta das 11h40 desta sexta-feira, 11 de Outubro, e cuja origem ainda é desconhecida, lançou o caos na auto-estrada num dia em que o trânsito já se esperava dificultado por causa do estado do tempo. Os veículos envolvidos na colisão foram entretanto retirados da estrada e as operações de limpeza terminaram por volta das 15h30, pelo que o trânsito deve normalizar nas próximas horas.

Fujam da A5 Cascais - Lisboa. pic.twitter.com/iQTcVJVOv3 — Jorge Nunes (@jojojoli) October 11, 2024

Oito membros dos Bombeiros de Paço de Arcos estiveram no local, apoiados por dois veículos e acompanhados ainda de elementos do Destacamento de Trânsito de Carcavelos da Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela coordenação do trânsito naquela zona.

O acidente foi relatado por condutores nas plataformas de trânsito como o Waze e nas redes sociais. Poucos minutos após o acidente, um internauta que se apresenta como Jorge Nunes na rede social X aconselhou os seguidores a evitar aquela auto-estrada: "Fujam da A5 [no sentido] Cascais-Lisboa", escreveu na legenda de uma fotografia que mostra longas filas de espera junto às portagens. Questionado sobre o motivo, elaborou: "Foi um acidente com vários carros. Tudo parado."