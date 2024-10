Namorada do irmão da princesa Diana processa a ex-mulher de Charles Spencer

Catrine Jarman, a nova companheira de Charles Spencer, irmão da princesa Diana, está a processar a ex-mulher daquele no Tribunal Superior de Londres por uso indevido de informação privada, revelam os registos do tribunal.

Charles Spencer, tio do herdeiro do trono, o príncipe William, e do seu irmão mais novo, o príncipe Harry, confirmou no início deste mês a sua relação com Catrine Jarman, uma arqueóloga especializada em vikings, com quem mantém um podcast sobre história, The Rabbit Hole Detectives.

Jarman apresentou uma queixa contra a anterior mulher de Spencer, Karen, no Tribunal Superior, na quinta-feira. A queixa é apresentada como sendo por uso indevido de informação privada, não acrescentando mais pormenores. Charles Spencer não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Nem Jarman nem Karen Spencer puderam ser contactados para comentar o assunto.

Charles, o nono conde de Spencer, casou-se com Karen Gordon, fundadora e directora da instituição de caridade Whole Child International, em 2011. Em Junho, anunciou que se estavam a divorciar. O terceiro casamento de Spencer aconteceu a 18 de Junho de 2011, tendo o casal recebido a sua única filha, Charlotte Diana, no ano seguinte. Karen tem duas filhas mais velhas do seu anterior casamento com o produtor de Hollywood Mark Gordon, enquanto Charles tem quatro filhos da sua primeira mulher, Victoria Lockwood, e dois filhos com a sua segunda mulher, Caroline Freud.