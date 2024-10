Na ModaLisboa, o Sangue Novo continua “à procura de novos ingredientes”. Quais são?

Nos finalistas do concurso de jovens talentos procura-se sobretudo autenticidade e autoria, além da técnica imaculada, dizem os membros do júri, Constança Entrudo, Miguel Flor e Joana Jorge.

Pedia-se talento e rigor técnico, mas sobretudo autenticidade aos participantes do Sangue Novo, o concurso de talentos da ModaLisboa. Foi com eles, o futuro, que se inaugurou a passerelle desta 63.ª edição da semana de moda da capital no Museu do Design e da Moda (Mude), onde uma multidão tentava entrar para assistir ao desfile na tarde desta sexta-feira. Entre as dez propostas a concurso, Dri Martins, Duarte Jorge, Gabriel Silva Barros, Francisca Nabinho e Ihanny Luquessa destacaram-se pela criatividade e ousadia nos cortes, nas formas e nos conceitos. São os cinco finalistas.