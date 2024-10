Em família, entre palhaços, marionetas e A Ciência da Pixar

EXPOSIÇÃO

A Ciência da Pixar

11 de Outubro a 14 de Setembro de 2025

Era uma vez uma história. Começa por ser pensada, passada para o papel, com personagens desenhadas e esculpidas em barro para criar maquetes. Depois vem a tecnologia e nasce um belo filme de animação.

Trocada por miúdos, é esta A Ciência da Pixar, que convida a entrar nos bastidores dos processos de produção e a descobrir como ganham vida películas como Toy Story, Monstros e Companhia, À Procura de Nemo ou Divertida-Mente.

Criada pelo Museum of Science de Boston e pela Pixar Animation Studios, a exposição conta com mais de 50 módulos interactivos, organizados em oito áreas: Modelação, Rigging, Superfícies, Cenários e Câmaras, Animação, Simulação, Iluminação e Renderização.

Para ver até “ao infinito e mais além”, no Pavilhão do Conhecimento de Lisboa. A inauguração tem direito a festa especial, das 18h às 22h, com entrada livre, sujeita à lotação da sala. Depois, as portas estão abertas de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos fins-de-semana e feriados, das 10h às 19h, com bilhetes a 14€ (9€ dos três aos 17 anos).

FESTIVAIS

FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto

11 a 20 de Outubro

Existir. Resistir! Desistir… é o tema que norteia a 35.ª edição do festival dirigido por Igor Gandra e espraiado pelo Porto e Matosinhos.

No cartaz entram companhias de Portugal, Bélgica, França e Inglaterra – o espectáculo Géologie d'Une Fable, com o qual a companhia libanesa Collectif Kahraba iria abrir a cortina do festival, acabou por ser cancelado porque, refere a organização, “afinal, a guerra também chega aqui”.

Dura Dita Dura do Teatro de Ferro, Próxima Estação da Limite Zero, Saaraci, O Último Gafanhoto do Deserto do colectivo Saaraci e Dramas Curtos em Miniatura d'A Tarumba são alguns dos momentos em cena para a petizada, a que se juntam oficinas, masterclasses e exposições. Grátis a 10€.

Foto Saaraci, O Último Gafanhoto do Deserto DR

Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia

4 a 13 de Outubro

Desenhado pelo Teatro Art’Imagem, o festival assume, nesta 29.ª edição, a cartilha de “Talvez gargalhar para quem nos quer calar ou a exaltação do riso”.

Do alinhamento fazem parte 28 espectáculos, levados ao Fórum da Maia por 23 companhias, nacionais e de fora de portas (Espanha, Brasil e Argentina), a que se juntam duas exposições de cartazes do festival.

The Incredible Box da Companyia La Tal, Irmãos Fumiére da Seistopeia, Mr. Bo de Marie de Jongh, Pata, Peta, Pita, Pota, Maria! das Contilheiras e Enclowntamento de Jesús Puebla Mimo são algumas das peças cómicas em cena. Grátis a 5€; passe a 50€.

Foto Mr. Bo, de Marie de Jongh DR

LITERATURA

Folio - Festival Internacional Literário de Óbidos

10 a 20 de Outubro

O livro da nona edição do certame vem com linhas de Inquietação. É esse o tema que inspira o cartaz que soma cerca de 600 iniciativas, espalhadas por livrarias, igrejas, ruas e outros lugares do centro histórico de Óbidos.

Entre os autores convocados estão nomes como Anna Kim, Conceição Evaristo, Hanna Bervoets, Irene Vallejo, Maaza Mengiste, Eleanor Catton, Ricardo Araújo Pereira ou Scholastique Mukasonga. Abraçado pelas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril e os 500 anos do nascimento de Camões, o certame conta ainda com exposições, masterclasses, concertos, teatro e actividades para crianças. Mais informações em foliofestival.com.

TEATRO

Onde É a Guerra?

12 de Outubro

Para crianças a partir dos três anos, um espectáculo que aponta às trincheiras e a dois soldados, um de cada lado da barricada, preparados para começar uma guerra porque, manda a missão e a imaginação, há que destruir um inimigo que “é horrível, cheira mal da boca e não toma banho”. Mas o que aconteceria à guerra se conseguissem ver-se um ao outro?

Encenado por Catarina Requeijo no âmbito do projecto Boca Aberta do Teatro Nacional D. Maria II, é apresentado no Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, sábado, às 11h e 15h30. A entrada custa 3€.

Foto Onde É a Guerra? FILIPE FERREIRA

TPC: Frei Luís de Sousaaa

10 a 27 de Outubro

Apontada a jovens maiores de 14 anos, a nova criação de Raquel Castro pega no clássico da literatura nacional Frei Luís de Sousa, escrito por Almeida Garrett há quase dois séculos, e trá-lo para a actualidade.

As personagens originais são aqui substituídas por David, Juliana, Laura, Rafael e Tiago, cinco jovens encarregados de mergulhar na obra e fazer uma apresentação para a escola, explorando temas como “a fé, o machismo, o patriotismo ou a fidelidade”.

Pela companhia Razões Pessoais, está em cena no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), ao sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30 (para escolas, noutros horários), com bilhetes entre 3€ e 7€.

ENCONTROS

Encontro Internacional de Palhaços

9 a 13 de Outubro

Promovido pela Nuvem Voadora, com o apoio da DGArtes e da autarquia de Vila do Conde, o festival dedica a 11.ª edição aos Palhaços sem Fronteiras, em tributo ao trabalho que a organização internacional homónima tem feito no terreno, em zonas fustigadas pela guerra e marcadas por catástrofes naturais e humanitárias.

Estão presentes artistas de Portugal, mas também do Chile, Áustria, Brasil e Espanha, de onde vem o convidado especial Tortell Poltrona. Aos espectáculos de clown para todas as idades, juntam-se as oficinas de circo para famílias, uma masterclasse e a habitual Gala Solidária. Grátis a 10€.

Juve - Encontros de Cinema e Literatura Infanto-Juvenis de Baião

10 a 13 de Outubro

Escritores, cineastas e estrelas de cinema são a matéria-prima da iniciativa que aqui se estreia com o objectivo de “formar o olhar cinematográfico dos mais jovens”.

No Auditório Municipal de Baião, nas escolas da região e junto da comunidade, o programa desfia-se entre sessões de curtas com o convidado Abi Feijó, a antestreia d’O Conde de Monte Cristo com a presença do protagonista Patrick Mille, a projecção de Adeus, Pai em tributo ao realizador Luís Filipe Rocha, uma visita pela paisagem d’A Minha Casinha de António Sequeira, filme rodado em Baião, e a apresentação de Cobras, Lobisomens e Dores de Costas de Bruno Ferreira.

As masterclasses de interpretação com actores como Lucas Dutra, Anabela Moreira ou Afonso Pimentel, um cineconcerto de Tomara e uma conferência com Mia Tomé, Eduardo Brito e André Carrilho são outros dos momentos no cartaz, gratuito e detalhado em juvebaiao.com. A curadoria está entregue ao crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.

Iberanime

12 e 13 de Outubro

Segue-se mais uma voltinha ao universo da cultura pop japonesa. O Iberanime torna a fazer da Exponor, em Matosinhos, um lugar onde a realidade anda de mãos dadas com a ficção.

Por ali passam mundos de cosplay, anime, manga, IA!Plus e gaming, mas também karaoke, dança, coreografias, concursos de noodles, artes marciais, workshops de reiki e caligrafia japonesa e encontros com celebridades.

Sábado e domingo, a partir das 10h, com bilhetes diários entre 15€ e 20€, e passes a 36€.

MÚSICA

MPP - Música Popular Portuguesa & Na Rua do Capelão

12 e 13 de Outubro

Duas oficinas musicais promovidas pelo Serviço Educativo da Casa da Música do Porto.

MPP - Música Popular Portuguesa propõe uma viagem musical do Minho ao Algarve com a tradição a marcar o passo (sábado, às 10h30 e 14h30, 7€).

Na Rua do Capelão põe um trio musical e um actor a guiar crianças e famílias pelo lugar icónico da Mouraria e pelas origens do fado de Lisboa (domingo, às 16h, 8€).