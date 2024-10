United Airlines lança voos directos de Faro e Funchal para Nova Iorque em 2025

Será a “primeira e única” companhia aérea norte-americana a ter voos directos entre os dois aeroportos portugueses e Nova Iorque. As novas rotas arrancam em Maio e Junho do próximo ano.

A United Airlines vai lançar duas novas rotas de Verão entre Nova Iorque, nos Estados Unidos, e dois destinos portugueses: Faro e Funchal. Os voos directos a partir do aeroporto algarvio arrancam a 16 de Maio de 2025 – data ainda “sujeita a aprovação governamental”, indicam – com quatro voos por semana. Enquanto a ligação directa entre a ilha da Madeira e o aeroporto de Newark deverá iniciar-se a 7 de Junho do próximo ano, com três frequências semanais.

A United Airlines torna-se, assim, “a primeira e única” companhia aérea norte-americana a “oferecer voos directos” tanto de Faro como do Funchal “para os EUA”, e aquela com “mais voos” operados entre os dois países, servindo “mais destinos em Portugal” do que qualquer outra transportadora aérea norte-americana, sublinha em comunicado.

O serviço sazonal directo entre os aeroportos de Faro e de Nova Iorque/Newark, inicialmente previsto para este ano e adiado para 2025, será operado por aviões Boeing 757-200, com capacidade para 176 passageiros. Deverá partir dos EUA à segunda, quarta, sexta e domingo, às 21h35, até 22 de Setembro; e sair do Algarve à segunda, terça, quinta e sábado, às 11h40, até dia 23 do mesmo mês.

Já a ligação à Madeira será realizada em aviões Boeing 737 Max 8, com capacidade para 116 passageiros. Parte à terça, quinta e sábado de Nova Iorque/Newark, às 21h50, até dia 23 de Setembro de 2025; com regresso do Funchal à quarta, sexta e domingo, às 11h30, até dia 24.

As novas rotas, anunciadas quinta-feira, 10 de Outubro, fazem parte “da maior expansão internacional” na história da United, com “11 novos voos e oito novos destinos” previstos para o próximo Verão, incluindo Nuuk (Gronelândia), Palermo (Itália) e Bilbau (Espanha). Em Portugal, a empresa norte-americana já voava diariamente de Lisboa para o mesmo aeroporto nova-iorquino e “quase durante todo o ano” para Washington D.C., além dos voos sazonais do Porto e Ponta Delgada, Açores, para Nova Iorque/Newark.