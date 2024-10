Sobe, o balão sobe em mais um festival no Alentejo

É já um clássico: de 7 a 13 de Novembro, os céus de cinco concelhos do Alentejo vão voltar a colorir-se para mais um Festival Internacional de Balões de Ar Quente. À 27.ª edição, são 30 as equipas que se juntam ao evento, vindas de Portugal, Espanha, França, Países Baixos e Bélgica.

Os voos vão partir, a cada dia, de Monforte, Fronteira, Ponte de Sor, Montargil (no mesmo concelho), Alter do Chão, e da Fundação Abreu Callado, em Benavila (Avis), respectivamente. Estão programados dois voos por dia, à excepção do dia 13, apenas de manhã.

Já para o dia 9, em Ponte de Sor, está agendado um outro momento já emblemático do festival: o Night Glow, “um espectáculo nocturno de luz, cor e chamas, cujas chamas dos queimadores dos balões são libertadas ao ritmo da música”. Com início às 19h45, é de entrada gratuita.

Foto O espectáculo Night Glow é um dos momentos mais emblemáticos do festival DR

Além das equipas que participam no evento, também a população “está convidada” a experimentar subir aos céus num balão de ar quente, “através da aquisição de pulseiras solidárias, cujas receitas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários das localidades aderentes”, com um custo ente 75 e 90 euros. Todas as informações e aquisições de bilhetes estão disponíveis no site do festival.

O festival é organizado pela Publibalão, “empresa pioneira do balonismo em Portugal”, em cooperação com o Alentejo sem Fronteiras – Clube de Balonismo, fundado em 2012 e “a primeira e única escola do país para pilotos de balões de ar quente, sediada em Fronteira”, detalha a organização em comunicado.

A primeira edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIQAB) foi em 1997, assumindo-se hoje como “um dos maiores e mais importantes festivais da Europa” no sector, tendo como objectivo promover a prática do “balonismo em Portugal entre os amantes do desporto e a comunidade local”, gerando ainda “um intercâmbio de experiências entre pilotos, bem como o conhecimento técnico e a inovação da actividade”.