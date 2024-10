CX-80, o maior SUV da Mazda, faz-se às estradas portuguesas em Novembro

O novo porta-estandarte da Mazda, o CX-80, chega a Portugal já em Novembro. Mais espaçoso e com maior capacidade do que aquele que era, até agora, o maior da gama, o CX-60, o novo SUV da marca japonesa apresenta-se como um veículo que agrega conforto, conveniência e versatilidade.

Com 4,95 metros de comprimento e com a possibilidade de agrupar três filas de lugares, que sentam até sete pessoas, o CX-80 entra directamente para a categoria de maior SUV da actual gama da Mazda. Tem duas opções de motorização, com uma variante híbrida plug-in e outra Diesel, ambas com uma caixa automática de oito velocidades.

A principal inovação do CX-80 é a terceira fila de bancos rebatíveis, oferecendo-se no modelo topo de gama diferentes opções para a segunda fila de lugares — que pode ser preenchida com dois bancos independentes, a que permitem o acesso à terceira fila, ou, na segunda alternativa, combinados com consola central. Na opção com os bancos independentes, o SUV passa de sete para seis lugares. Com todos os lugares ocupados, a bagageira apresenta-se com uma volumetria de 258 litros, número que sobe para os 687 litros com a terceira fila de lugares rebatida.

Foto Novo SUV da Mazda é o maior da gama actual Mazda

Feitas as apresentações iniciais, olhemos agora para a experiência de condução. A Fugas teve a oportunidade de conduzir o novo SUV da Mazda, durante algumas horas, pela região da Baviera. Nas sinuosas estradas germânicas, foi muito fácil esquecer que estávamos ao volante de um carro com quase cinco metros de comprimento, dada a resposta ágil e leveza nas curvas. A Mazda atribui o conforto de condução ao sistema de suspensão — de duplo triângulo na dianteira e multilink na traseira.

O habitáculo é minimalista e o ecrã de bordo, com 12,3 polegadas, não tem funcionalidade touch, sendo operado por um manípulo rotativo do lado direito do condutor. A interacção faz-se de forma rápida, simples e evita distracções prolongadas. Num carro que pode sentar até sete pessoas, são muitos os gostos e feitios a bordo. Para agradar a gregos e a troianos, a Mazda instalou três sistemas independentes de ar condicionado no carro — dois à frente e um atrás. Enquanto os passageiros da frente têm hipóteses individuais entre aquecimento e uma temperatura mais refrescante, os passageiros traseiros podem também ajustar o ar condicionado da retaguarda conforme as preferências.

O automóvel chega equipado de origem com todos os sistemas de segurança, mas os constantes barulhos, alertas e indicações podem ser facilmente silenciados com um simples toque de botão. Nos espelhos laterais, uma pequena seta laranja indica a aproximação de outros veículos ou a presença de obstáculos daquele lado do veículo, um aviso especialmente útil em auto-estrada e que indica se é ou não seguro mudar de faixa em determinado momento.

Foto SUV pode sentar até sete pessoas Mazda

A versão híbrida de ligar à corrente do CX-80 combina um motor a gasolina de quatro cilindros e um motor eléctrico, oferecendo uma potência combinada de 327cv (241 kW) e 500 Nm de binário. Esta configuração permite ao SUV da Mazda acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos e atingir uma velocidade máxima de 195 km/h. Com 60 quilómetros de condução em modo 100% eléctrico, a marca estima um consumo de combustível de 1,6 l/100km, e um consumo de energia de 23,8 a 23,9 kWh/100km.

Já na motorização a gasóleo, com 254cv de potência produzidos por um motor de seis cilindros em linha, a velocidade máxima é ligeiramente superior, com o SUV a conseguir chegar aos 219 km/h. A aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 8,4 segundos, com consumos de combustível de 5,7 a 5,8l/100 km e emissões de CO2 de 148 a 151 g/km.

Ambos os modelos apresentam uma transmissão automática de oito velocidades e o sistema de tracção integral da Mazda. O CX-80 contempla três gamas de equipamento: a Exclusive (base), a Homura (gama média) e a Takumi (topo de gama).

Foto Ecrã é controlado por manípulo junto ao condutor Mazda

Em Portugal, o híbrido plug-in situa-se nos seguintes intervalos de preços: 63.004 a 71 755 euros (Exclusive), 69.055 a 72.855 euros (Homura) e 70.155 a 74.805 euros (Takumi). Com o bloco Diesel, os preços desde são de 79.812 a 88.312 euros (Exclusive), 85.861 a 89.462 euros (Homura) e 86.962 a 91.412 euros (Takumi).