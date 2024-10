5,2 milhões do Programa Promove para valorizar o Interior

Extrair pigmentos de árvores para uso na indústria têxtil. Recorrer aos burros de Miranda na prevenção de incêndios rurais. Ou aproveitar o poder da inteligência artificial para optimizar a rega de olivais ou a produção de queijo. Estes são alguns exemplos de projectos inovadores com potencial para valorizar o Interior de Portugal, sempre de forma sustentável, e que contam agora com o apoio do Programa Promove – O Futuro do Interior.

Numa iniciativa da Fundação ”la Caixa”, em colaboração com o BPI e parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o Programa Promove tem um objectivo claro: apoiar iniciativas altamente inovadoras que contribuam para o desenvolvimento das regiões do Interior.

Os vencedores da mais recente edição do Programa foram agora conhecidos. Nesta 6.ª edição (cujas candidaturas decorreram entre o final de 2023 e o início de 2024), o Promove decidiu seleccionar 45 iniciativas de um total de 134 candidaturas.

A selecção dividiu-se em três tipologias distintas: projectos-piloto inovadores (18 vencedores), ideias com potencial para se tornarem projectos-piloto inovadores (16 vencedores) e projectos I&D mobilizadores (11 vencedores). Ao todo, as iniciativas escolhidas recebem um apoio superior a 5,2 milhões de euros, a fundo perdido.

Desde que o Programa foi lançado, em 2018, esta é a edição com mais iniciativas apoiadas e com um maior valor total de apoio. No total das seis edições, o Programa Promove já apoiou 146 iniciativas, num total que ronda os 17 milhões de euros.

As candidaturas à próxima edição do Programa Promove arrancam a 25 de Novembro.

Centros de I&D, empresas e alunos: a valorização do Interior passa por todos

O Programa Promove está aberto a iniciativas de diferentes tipos de promotores, em diferentes modelos. Até porque, dentro da inovação, do desenvolvimento sustentável e da valorização territorial, todos podem ter um papel a desempenhar, de forma individual ou em rede.

No caso dos projectos-piloto, as iniciativas devem ser lideradas por empresas privadas, entidades privadas sem fins lucrativos ou entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Podem associar-se também, como parceiros, organismos do sector público e grupos informais.

Nos projectos de I&D, a liderança cabe a unidades de I&D classificadas com Muito Bom ou Excelente na avaliação da FCT.

Já nas ideias, devem ser responsabilidade de equipas de estudantes do ensino superior da área abrangida pelo Programa, devidamente acompanhados por um mentor (docente ou investigador).

De Norte a Sul: conheça iniciativas vencedoras que querem valorizar o Interior

Entre as 45 iniciativas seleccionadas na edição 2024, o leque de temas e abordagens dos vencedores do Programa Promove é diversificado.

Os números do Promove Ano após ano, o Programa Promove tem vindo a alargar o portfólio de projectos aprovados e as verbas totais alocadas. Conheça os grandes números deste Programa. 17 milhões de euros Verba total alocada às iniciativas seleccionadas entre 2018 e 2024. 29% Percentagem da FCT no montante total de apoios. O restante é garantido pela Fundação “la Caixa”. 563 candidaturas desde que o Programa Promove começou, nas diversas tipologias de candidaturas. 69 projectos-piloto inovadores 47 ideias com potencial 30 projectos I&D Total de iniciativas aprovadas pelo Programa, entre 2018 e 2024.

Projectos I&D vencedores

Do Centro de Engenharia Biológica (Braga) da Universidade do Minho, por exemplo, surge o projecto NaturText – Valorização de desperdícios agro-florestais do interior de Portugal para a funcionalização têxtil, de aplicação na região Centro (Covilhã).

O NaturText tem como objectivo aproveitar compostos bioactivos e pigmentos de espécies como carvalho (Quercus spp.) e de amendoeira, cerejeira, oliveira e mirtilo, entre outras árvores de fruto, na indústria têxtil. Desta forma, os desperdícios agro-florestais e subprodutos da floresta e frutícolas passam a ganhar uma nova vida.

Também com aplicação no município da Covilhã, um projecto I&D do CISE – Electromechatronic Systems Research Centre – Universidade da Beira Interior foi seleccionado pelo Programa Promove por permitir melhorar as condições de preservação da biodiversidade do Geopark Estrela (Serra da Estrela) através de uma abordagem bastante singular: limitação da poluição luminosa com recurso a um sistema de iluminação inteligente de espaços públicos.

Já o 3Rs – Regenerar, Reformular e Reinventar, outro dos projectos de I&D vencedores, pretende recuperar culturas actualmente pouco utilizadas no Norte do país, nomeadamente a lentilha, o tremoceiro e o trigo-sarraceno. A iniciativa, liderada pelo REQUIMTE – Laboratório Associado para a Química Verde, permite dinamizar a agricultura da região com novas culturas (e oportunidades económicas), incentivando também espécies de base para uma alimentação saudável e sustentável.

Noutro projecto de I&D vencedor, os burros são as estrelas. Trata-se do ASINFIRE – Asininos na Prevenção de Incêndios para a Resiliência Ecológica, promovido pelo Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, que pretende reduzir o risco de incêndio em certas áreas rurais através do pastoreio em matos e florestas com recurso às raças de asininos de Miranda e Zamorano Leonês.

Projectos-piloto vencedores

O potencial da inteligência artificial ao serviço dos territórios é vasto. E este foi um tema explorado, por exemplo, no QI 4.0 - Queijo de Serpa DOP e no projecto Inteligência Artificial na Optimização da Rega para Olivais Resilientes às Alterações Climáticas, ambas iniciativas vencedoras do Programa Promove, enquadradas na tipologia de projectos-piloto inovadores.

O QI 4.0, promovido pela Associação de Produtores Queijo Serpa, visa usar algoritmos para melhorar o queijo de Serpa produzido artesanalmente (com melhor qualidade, segurança alimentar e maior sustentabilidade). Já o projecto de rega de olival é liderado pelo Centro de Matemática da Universidade do Minho e pretende usar um sistema de Inteligência artificial para prever e monitorizar as necessidades de rega desta cultura.

O âmbito dos projectos-piloto seleccionados pelo Programa Promove é, no entanto, mais vasto. Outras iniciativas agora apoiadas são, por exemplo, o NativeSkin, que cria em laboratório couro a partir de desperdícios agro-florestais e silvícolas (promotor: Maia & Muller – Biotech); o Capota Circular Feed, centrado na valorização da capota (casca verde) de amêndoa como alimento animal (promotor: APFS – Associação e Promoção de Frutos Secos); ou o BEE4CHESSE, que utiliza produtos de colmeia, como o mel ou própolis, para conservar queijos artesanais (promotor: REQUIMTE).

Ideias vencedoras

Do lado das ideias com potencial para se tornarem projectos-piloto, a lista de vencedores seleccionados pelo Programa Promove incluiu temas na área da saúde, como o Silence4 (UBI - Universidade da Beira Interior), que investiga um conjugado terapêutico capaz de silenciar um dos genes responsáveis pela progressão do cancro ou o MediHive (UBI), que incide no desenvolvimento de um sistema 3D à base de cera de abelha para auto-administração de fármacos.

Mas não só. Outras ideias vencedoras colocam o foco em questões de alimentação, criação de pólos de inovação, agricultura, aproveitamento de biorresíduos e prevenção de riscos naturais, entre outros.