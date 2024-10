Com tantas medidas, só uma economia forte segura o excedente

Como é que se consegue preservar um excedente nas contas públicas apesar de se cortar mais uma vez no IRS e de se fazer subir o peso da despesa com pessoal na economia? Com uma recuperação da receita do ISP e com a confiança de que a economia e o emprego vão, como nos orçamentos anteriores, voltar a dar uma ajuda, acredita o Governo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt