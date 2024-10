Portugal vence e apura-se para o Euro 2025 de sub-21

A selecção portuguesa de futebol de sub-21 apurou-se nesta sexta-feira para a fase final do Europeu de 2025 da categoria, depois de vencer as Ilhas Faroé por 3-1, assegurando o primeiro lugar no Grupo G da fase de qualificação.

Em Klaksvik, as Ilhas Feroé adiantaram-se no marcador com um golo de canto directo da autoria de Olaf Bardarson, logo aos três minutos, mas a formação das "quinas" deu a volta ao resultado com golos de Fábio Silva, aos 38', Gabriel Brás, aos 87', e Paulo Bernardo, aos 89'.

Portugal assegurou o primeiro lugar do grupo e o apuramento para a fase final do Euro 2025, que vai ser disputada em Junho, na Eslováquia, somando 24 pontos em nove jogos, enquanto a Grécia é segunda com 17 e a Croácia terceira, com 16, mas menos um jogo. As Ilhas Feroé estão em quarto com sete. Já apuradas para a fase final do Euro 2025 estão o país organizador a Espanha, os Países Baixos e, agora, Portugal.

A selecção lusa encerra a fase de qualificação na terça-feira, frente a Andorra.