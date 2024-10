Liga das Nações: Países Baixos com 10 evita derrota na Hungria

A Hungria esteve na iminência de bater a selecção dos Países Baixos, na 3.ª jornada do Grupo A3 da Liga das Nações. Num contexto difícil, e reduzidos a 10 unidades, os visitantes ainda foram a tempo de evitar o desaire, com um golo nos minutos finais (1-1).

A perderem por 1-0, após golo do “magiar” Sallai (32’), os Países Baixos viram o “capitão” Virgil van Dijk ser expulso (79’) e a missão de Ronald Koeman complicar-se. Valeu Dumfries (83’) a salvar um ponto (1-1) com finalização de cabeça num livre lateral que estabeleceu o resultado final, assegurando o segundo lugar, com cinco pontos.

Na liderança isolada do Grupo A3, com sete pontos em três rondas, surge a Alemanha, que foi à Bósnia e Herzegovina vencer por 1-2, com "bis" de Deniz Undav (30 e 36’).

Os alemães tiveram três golos invalidados por fora-de-jogo e acabaram sob fogo cruzado dos bósnios. Depois de um remate de Demirovic à barra (35’), Dzeko reduziu (70’) e manteve o resultado em aberto até final.

Na Liga B, a Turquia dos benfiquistas Kokçu e Akturkoglu (que não marcaram) venceu Montenegro (1-0) e lidera o Grupo 4, beneficiando do deslize do País de Gales, ao permitir que a Islândia recuperasse de uma desvantagem de dois golos, empatando o jogo (2-2) de Reiquejavique.

Já na Liga C, a Suécia do sportinguista Gyökeres, que ficou em branco, empatou (2-2) após ter estado a vencer na Eslováquia por 0-2, que igualou graças ao "bis" de Strelec.