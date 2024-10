Os Tais que querem um Bar Dançante em disco são Lil Noon, Mike El Nite e João Não

No Verão de 2023, as noites portuenses agitaram-se em festas que, primeiro, se estrearam como Bar Dançante no Maus Hábitos, pela mão de Mike El Nite e João Não, e depois, ainda com esta dupla no comando, avançaram para um formato a que chamaram Verão Dançante que se instalou na sede da Associação de Moradores da Bouça, com consentimento desta. O programa constava de festas aos sábados, a partir das 16h, que incluíam concertos e DJ sets de, como foi noticiado à época no P3 do PÚBLICO, João Não & Lil Noon, Mike El Nite, Nel Monteiro, Paulo Cunha Martins, António Bandeiras e Duo Baixa Fidelidade.

Um ano depois de tais danças, o trio João Não, Lil Noon, e Mike El Nite resolveu assumir-se como grupo, sob a designação de Os Tais (não confundir com os Tais Quais, navegadores noutras ondas), e prepara um álbum para ser lançado no ano que vem, celebrando “a nostalgia e o presente na pista de dança”. Extensão óbvia e assumida do Bar Dançante, é com esse mesmo nome que decidiram baptizar o primeiro single, lançado esta sexta-feira, e que traz já a marca da sua proposta musical. Que, segundo se diz no texto que anuncia o tema, é esta: “Inspirados pelo imaginário da época de ouro das bandas de baile portuguesas, Os Tais transportam-nos para o ambiente da discoteca suburbana do final dos anos 90 e início dos anos 2000, com uma sonoridade que mistura Kizomba, House, Piseiro e Disco”. O conceito e realização do vídeo são de Pedro Lopes e a produção é do Pigeon Team (Marta Sampaio e Luís Azevedo).