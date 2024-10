Depois de Nada muda, Matheus Paraizo revela mais um tema do seu álbum: Compreender

Já há alguns anos que o vemos a participar em concursos televisivos como Uma Canção Para Ti (TVI), Factor X (SIC) ou The Voice Portugal (RTP). Mas foi este ano que Matheus Paraizo lançou, com um single (e videoclipe) intitulado Nada muda, a “primeira pedra” daquela que será a sua carreira a solo. Isso foi em Julho e Matheus tinha com ele Gui Salgueiro, nas teclas, Gabriel Salles, no baixo, e Ned Flanger na guitarra. Ned Flanger foi, aliás, como Matheus já tem afirmado em entrevistas, um dos músicos – juntamente com Kidonov, Luar, miguele ou Stefan Silva – que o incentivaram a gravar um álbum, que ele prevê lançar no próximo ano.

Luso-brasileiro, nascido no Brasil mas há anos residente em Portugal, a ligação de Matheus à música, segunda a sua biografia, começou cedo, quando cantou com a irmã (tinha ele 8 ou 9 anos) “num pequeno espectáculo de ópera organizado pela freguesia onde vivia”. Hoje, além de músico é também performer e professor de canto (iolanda ou Maudito foram seus alunos). Do álbum que anuncia para 2025 revela esta sexta-feira uma nova canção, Compreender. Que, segundo ele, citado no texto do lançamento deste tema, “é sobre a dor de vermos quem amamos seguir em frente com outra pessoa mas, mais importante, é sobre a procura da maturidade de compreender. Porque, na verdade, é a única coisa produtiva a fazer numa situação destas.” O tema remete-nos também para um diário do músico, tal como sucedia já com Nada muda.