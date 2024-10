Paula Rego em Basileia: um corpo novo para a mulher

Na fotografia que abre a exposição, de Chris Steele-Perkins, Paula Rego aparece no seu estúdio em Camden Town, Londres. Olha na direcção contrária à do espelho que tem ao seu lado e veste uma blusa amarela — sabe quem conhece a fotografia e a dita blusa —, mas o visitante não se apercebe porque a reprodução de grande formato está a preto e branco e cortada ao meio. A pintora portuguesa já passava dos 80 quando o fotógrafo da agência Magnum lhe pediu que ali ficasse e ela aceitou, provavelmente a contragosto. Não gostava que a fotografassem e gostava ainda menos de se ver ao espelho, de auto-retratos. Costumava dizer que a cara que tinha não lhe interessava, a não ser que tivesse alguma coisa para dizer. Foi por isso, aliás, que quando caiu em casa de uma das filhas, Caroline, na ilha de Wight, Inglaterra, no Natal de 2016, e ficou com o rosto todo marcado, se representou várias vezes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt