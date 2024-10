Música e cultura da Guiné-Bissau em festa este sábado no Coliseu de Lisboa

Tendo por anfitrião o cantor e compositor Patche Di Rima, o Coliseu dos Recreios em Lisboa vai ser, este sábado, a partir das 21h, palco de celebração da música e cultura guineenses. Na lista dos convidados estão Jery Bidan, Eneida Marta, Mamba Negra, Ammy Injay, Memu Sunhu e Netos de Bandim, que se juntam ao seu compatriota Patche Di Rima para ali prestarem a sua homenagem ao espírito das mandjuandadi, espécie de irmandade de mulheres que, na Guiné-Bissau, como forma de resistência ao colonialismo, ou na diáspora, em Lisboa ou noutros locais, se juntam não só como “grupos de entretenimento”, mas também “núcleos de entreajuda”, como bem explica a cantora e também jornalista guineense Karyna Gomes, num artigo na Mensagem.

Foto A cantora Eneida Marta e Patche Di Rima, o anfitrião DR

Patche Di Rima, com uma carreira nacional e internacional de mais de duas décadas, lançou em 2021 um álbum (o seu quinto) intitulado precisamente Tina Medley, Tributo a Mandjuandadi, com edição Marimba Music. E Marimba é também o nome do projecto que apoia a organização deste concerto, a par da Procultura, acção do programa PALOP-TL financiada pela União Europeia e co-financiada e gerida pelo Instituto Camões.

Trata-se de um projecto de “valorização internacional da produção musical em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste”, que tem por embaixadores os músicos Paulo Flores e Nástio Mosquito, de Angola, os guineenses Manecas Costa e Patche Di Rima, o moçambicano Stewart Sukuma e o timorense Denilson Junior. A iniciativa, segundo os seus promotores, assenta na premissa de que a inovação e a criação artísticas têm como recurso base o património imaterial, e que o seu conhecimento e divulgação promovem o desenvolvimento artístico, cultural e socioeconómico das nações.”