Julgamento de Sean Combs arranca em 5 de Maio em Nova Iorque

Os advogados do rapper acusam o governo de ter libertado para os media um vídeo no qual Combs esmurrava e pontapeava a sua ex-namorada, a cantora de R&B Cassie, no corredor de um hotel em 2016.

O julgamento de Sean Combs por tráfico sexual terá início em 5 de Maio, em Nova Iorque, e deverá durar um mês, embora a justiça norte-americana admita atrasos devido a possíveis novas acusações contra o rapper e produtor.

O músico, que foi detido em 16 de Setembro em Nova Iorque e continua preso sem fiança, teve na quinta-feira a sua primeira audiência, perante o juiz Arun Subramanian no tribunal federal do Distrito Sul de Manhattan.

Sean Combs, de 54 anos, também conhecido como “Diddy”, vai ser julgado pelos crimes de crime organizado, tráfico sexual e tráfico de seres humanos, pelos quais se declarou inocente.

A acusação alega que o magnata da música coagiu e abusou de mulheres durante anos, com a ajuda de uma rede de associados e funcionários, enquanto usava chantagem e actos violentos, incluindo raptos, incêndios criminosos e espancamentos físicos, para impedir as vítimas de se manifestarem.

No dia da sua detenção, as autoridades confiscaram-lhe o telemóvel e três aparelhos electrónicos durante uma busca ao quarto de hotel onde estava em Nova Iorque, que se juntou a outros 96 que já tinham sido confiscados em Março nas suas casas em Los Angeles e Miami e outros nove que tinha consigo enquanto estava num aeroporto privado na Florida, segundo a estação ABC.

À chegada ao tribunal, vindo da prisão federal do distrito de Brooklyn, onde estão detidos outros presos famosos como o ex-secretário de Segurança Nacional do México, Genaro García Luna, que será condenado este mês, ou o rei das criptomoedas Sam Bankman-Fiedm, que cumpre pena, o rapper abraçou os seus advogados, noticiou o canal 7 da ABC.

A procuradora Emily Johnson disse ao juiz que também foi enviada uma intimação em Março à empresa de Combs, a Combs Global, que ainda está a entregar documentos aos procuradores.

Os advogados do rapper apresentaram esta semana uma moção a pedir uma audiência acusando o governo de ter libertado para os media um vídeo no qual Combs esmurrava e pontapeava a sua ex-namorada, a cantora de R&B Cassie, no corredor de um hotel em 2016.

Segundo a defesa, a divulgação do vídeo foi "altamente prejudicial" para o seu cliente porque pode influenciar os membros do júri do caso e privá-lo de um julgamento justo.