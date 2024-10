Fim-de-semana na TV: Memória, Thor e Os Planetas a Duas Vozes, Quatro Mãos

CINEMA

Thor

Star Channel, sábado, 14h39

Thor e o seu martelo ocupam a tarde com a tetralogia que transpôs as suas aventuras da banda desenhada da Marvel para o cinema, a começar por este filme que Kenneth Branagh realizou em 2011, com Chris Hemsworth no papel do “deus do trovão”. Depois, vem O Mundo das Trevas, dirigido por Alan Taylor (às 16h48), seguido de Ragnarok (18h55) e Amor e Trovão (21h20), ambos com Taika Waititi atrás das câmaras.

Refrigerantes e Canções de Amor

RTP2, sábado, 23h31

Nuno Markl estreou-se como argumentista em longa-metragem com esta história romântica, tragicómica e algo delirante. Devastado por um desgosto de amor, Lucas Mateus tenta reerguer-se da depressão em que se encontra. A esperança renasce graças a uma pessoa num fato de dinossauro cor-de-rosa e a um Jorge Palma imaginário que lhe vai dando conselhos.

Luís Galvão Teles realiza; Ivo Canelas, Victoria Guerra, João Tempera, Lúcia Moniz, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Ruy de Carvalho, Gregório Duvivier, Marco Delgado e André Nunes interpretam.

Fátima

RTP1, sábado, 23h37

Antes de se sintonizar na Procissão das Velas que acontece em Fátima, a RTP transmite o filme de 2020 em que o realizador italiano Marco Pontecorvo procurou fazer uma reconstrução histórica do que aconteceu em 1917, na Cova da Iria, quando três pastorinhos disseram ter visto “uma Senhora mais brilhante do que o Sol”.

O argumento é de Pontecorvo, Valerio D’Annunzio e Barbara Nicolosi. O elenco inclui Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz, Sônia Braga, Goran Visnjic, Marco D’Almeida, Joana Ribeiro, João D’Ávila, Alba Baptista, Stephanie Gil, Alejandra Howard, Jorge Lamelas e Harvey Keitel.

A Minha Família Afegã

TVCine Edition, domingo, 14h40

A jovem Herra apaixona-se por Nazir, um homem afegão e, ignorando os conselhos de familiares e amigos, casa-se com ele e muda-se para o Afeganistão, Com realização de Michaela Pavlátová, esta animação co-produzida entre a República Checa, a Eslováquia e a França, em 2021, recebeu os prémios de melhor filme no Festival de Cinema de Animação Annecy e o César na mesma categoria.

Interdito a Cães e Italianos

RTP2, domingo, 20h22

Temas como pobreza, migração e xenofobia integram esta animação em stop-motion realizada por Alain Ughetto e inspirada na experiência real dos avós. Passa-se na Itália sob o jugo de Mussolini. Por já não conseguir sustentar a família, um casal decide tentar melhor sorte em França. Mas não é fácil recomeçar a vida com quatro filhos pequenos, sem posses e num lugar onde tudo lhes é estranho e hostil. O filme recebeu vários galardões, entre eles o Prémio do Júri em Annecy.

Memória

TVCine Top, domingo, 21h05

Sylvia (Jessica Chastain) é uma assistente social e mãe solteira que vai à reunião da turma de liceu. Isso não só abre feridas antigas como a faz cruzar-se com Saul (Peter Sarsgaard) um homem que se senta ao lado dela, sorrindo, e a persegue depois quando se vai embora. Na manhã seguinte, encontra-o a dormir perto de sua casa. Percebe depois que ele sofre de demência com início precoce. Ela reconhece-o, mas ele diz não se lembrar dela.

É assim que começa um complexo drama do mexicano Michel Franco que teve estreia no Festival de Cinema de Veneza de 2023, onde competiu pelo Leão de Ouro, tendo conseguido um prémio Volpi Cup para melhor actor para Sarsgaard.

Valor da Vida

RTP1, domingo, 00h50

A história de Kenneth Feinberg, o advogado que supervisionou o fundo de compensação às vítimas do 11 de Setembro, é o foco deste filme dramático de Sara Colangelo. Michael Keaton, à frente de um elenco que inclui Amy Ryan e Stanley Tucci, encarna esse homem que navega a tarefa de tentar determinar quanto vale cada vida humana que foi perdida durante a tragédia.

DOCUMENTÁRIOS

Os Planetas

Odisseia, sábado, 16h

Estreia-se no Odisseia mais uma produção com o selo da BBC, desta vez apontada aos planetas do Sistema Solar. O condutor da viagem é o físico e professor (e músico) Brian Cox. A série documental é composta por cinco episódios, debitados a ritmo semanal.

Chocolate para Salvar a Amazónia

RTP2, sábado, 19h

Uma promessa de sustentabilidade encapsulada num grão de cacau. É com esta esperança em mente que Bertrand Delapierre realiza este documentário. Vai ao encontro de produtores, cientistas, chocolateiros e outros especialistas que elegeram a semente como exemplo do que se pode fazer em harmonia com a natureza, contrariando a desflorestação que continua a devastar a maior floresta do planeta.

Gust9723 - Francisco Camacho: Entre o Coreografado e o Espontâneo

RTP2, sábado, 22h01

Olga Ramos regista a remontagem que o coreógrafo Francisco Camacho levou a cabo, em 2023, de uma peça emblemática do seu percurso: Gust, datada de 1997 e inspirada pela fotografia de Jeff Wall Uma Súbita Rajada de Vento (1993). O documentário “enquadra(se) (n)esse momento de reenactment”, explica a sinopse, “meditando sobre a inteligência das coisas e das situações num ‘retrato’ reflexivo sobre o criador e o acto de criar”.

Luiz Ferreira - Ourives e Esteta

RTP2, domingo, 19h20

Um olhar sobre a vida e obra de Luiz Ferreira (1909-1994), o mestre ourives portuense que ficou conhecido pelos seus “bichos” e que está representado em vários museus nacionais e estrangeiros. Com realização de Carlos Coelho Costa e autoria de Margarida Mercês de Mello, o documentário traça-lhe o retrato com recurso a imagens captadas nas suas lojas, testemunhos de familiares e amigos, e contributos de especialistas na área.

DESPORTO

Futebol: Polónia x Portugal

RTP1, sábado, 19h36

Directo. Depois de ter inaugurado a campanha na Liga das Nações, no início de Setembro, com uma vitória sobre a Croácia por 2-1, e ter continuado a ganhar frente à Escócia pelas mesmo número golos, a selecção das “quinas” vai a Varsóvia defrontar a Polónia, a adversária que faltava do grupo 1.

MÚSICA

Duas Vozes, Quatro Mãos

RTP2, domingo, 23h39

As mãos são as dos pianistas Mário Laginha e João Paulo Esteves da Silva. As vozes, de Camané e Ricardo Ribeiro. Sobejamente conhecidos pelos percursos singulares, já se encontraram entre si em várias ocasiões. Laginha e Silva, por exemplo, sentaram-se ao mesmo piano para homenagear Sassetti em Belgais, em 2021. Antes disso, Camané e Laginha deram largas à simbiose enquanto dupla no disco Aqui Está-se Sossegado. E foi o piano de Esteves da Silva que se ouviu nas gravações e nos concertos do álbum de Ricardo Ribeiro Respeitosa Mente.

O desfile de cumplicidades e afinidades podia continuar, mas o que importa agora é assistir à união inédita dos quatro talentos no concerto que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em Dezembro do ano passado.

INFANTIL

Os Mauzões (VP)

Star Channel, sábado, 8h51

Nascida do livro infantil de Aaron Blabey, esta comédia de animação da Dreamworks estreou-se em 2022, com realização de Pierre Perifel e argumento de Etan Cohen. Os “heróis” são um bando lendário de animais malfeitores: o carteirista (e líder da matilha) Sr. Lobo, o arrombador Sr. Víbora, o mestre do disfarce Sr. Tubarão, o explosivo Sr. Piranha e a hacker Menina Tarântula (Teias para os amigos).

Mas a vida muda, as prioridades alteram-se e também eles vão ter de se converter no que nunca esperariam ser: cidadãos exemplares. Claro que o desafio vai ser muito mais difícil do que poderiam imaginar.

Gru - O Maldisposto (VP)

Disney Channel, domingo, 20h50

Realizado por Pierre Coffin e Chris Renaud, foi o filme que apresentou Gru e o seu imenso batalhão de ajudantes pequenotes e amarelos. Gru é um vilão sem escrúpulos numa fase menos boa da sua “carreira” de malfeitoria. Para recuperar a glória passada, resolve cometer o maior de todos os crimes: roubar a Lua.

O plano envolve um foguetão, um raio de encolher e a adopção de três meninas órfãs. Se, aos olhos dele, elas são a solução para o desenrolar do seu plano, para elas ele é a encarnação do que mais desejam na vida: uma família. Haverá vilania que resista à ternura e resiliência delas?