Em Disclaimer, Cate Blanchett, Kevin Kline e Alfonso Cuarón revelam segredos

Alfonso Cuarón e Cate Blanchett, ambos detentores de Óscares, descrevem a sua nova série televisiva Disclaimer como uma história tecida em torno de personagens que desafiam o público a suspender o seu lado sentencioso.

O thriller psicológico em sete partes é baseado no romance homónimo de 2015 de Renée Knight e foi criado, escrito, realizado e produzido pelo realizador de Gravidade e Roma, Alfonso Cuarón.

Os espectadores conhecem a personagem de Blanchett, Catherine Ravenscroft, uma respeitada realizadora de documentários, num momento de crise: quando lhe é enviado um livro com segredos obscuros do seu passado.

Catherine procura o autor do romance, o professor reformado Stephen (Kevin Kline no papel), e descobre que ele está decidido a partilhar a sua história e a sua verdade com o mundo, com efeitos potencialmente ruinosos para a sua reputação e relações sociais. A história sinuosa, que também conta com os actores Sacha Baron Cohen como marido de Catherine, Lesley Manville como a falecida mulher de Stephen, Louis Partridge e Leila George como Catherine enquanto jovem, combina narrativas e linhas temporais.

"A minha personagem é... as pessoas transplantam o seu próprio julgamento sobre ela. De certa forma, ela é como um copo de água, parece relativamente passiva", diz Blanchett à agência noticiosa Reuters. "À primeira leitura do guião, descobri de imediato que fui profundamente sentenciosa sobre as personagens, o que deixou bastante chocada", acrescenta.

A oportunidade de explorar e justapor as diferentes narrativas foi o que levou Cuarón a adaptar o romance de Knight: "Fiquei intrigado com o que estava a acontecer internamente com cada uma destas personagens e como isso estava a criar uma interpretação completamente livre de tudo".

Para além de assumir o papel principal, Blanchett entrou no projecto como produtora executiva e questionou Cuarón sobre as motivações das personagens e os detalhes do enredo. "O envolvimento da Cate foi o que espoletou todas as questões importantes. E uma reescrita de todo o guião", disse Cuarón.

Disclaimer estreia-se na Apple TV+ esta sexta-feira.