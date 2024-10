Os adolescentes esquecidos de Nigel Williams

Paixão, Tetas, Caga-Tacos, Alvorada, Ferro e Pito estão sozinhos numa sala da escola. Sem qualquer professor ou adulto que deles se ocupe. Mais do que sozinhos, estão esquecidos, deixados à sua (falta de) sorte. E sabem disso. Sabem que aterrorizam qualquer professor que seja destacado para tentar salvá-los do abandono escolar, que não se poupam a esforços para correr com quem quer que se lhes atravesse no caminho, que levantam a voz e o braço diante de qualquer assomo de autoridade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt