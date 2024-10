E, pela terceira vez este ano, as auroras boreais voltaram a Portugal

Não uma, não duas, mas três vezes – só este ano já fomos presenteados com este número de auroras boreais, fenómeno raro nas latitudes de Portugal. Na noite desta quinta-feira para sexta-feira, partilharam-se nas redes socais imagens de uma aurora boreal avistada em Portugal. O Sol atravessa uma fase de actividade intensa e o lado bonito deste frenesim no ciclo solar – há outro menos bom – é uma festa de luzes no céu em locais inusitados.

As imagens partilhadas durante a última noite nas redes sociais, como o Facebook ou o X, iam evidenciando a geografia variada em que foram captadas. Por exemplo, o grupo Astronomia – Portugal, no Facebook, publicou fotografias tiradas na zona de Vila Real, Famalicão, Leiria, Seia, Lousã ou na serra de São Mamede (Portalegre). Já o site Meteo Trás-os-Montes – Portugal, encheu-se de fotografias da aurora em Arcos de Valdevez, Bragança, Chaves, no Parque Natural do Alvão, Macedo de Cavaleiros, Viseu, Guarda, Freixo de Espada à Cinta, passando por Penamacor, Covilhã, Fundão, serra da Estrela, São Pedro do Sul, Évora, Pias (Serpa), e chegando à ilha da Madeira e aos Açores.

Horas antes, o Meteo Trás-os-Montes tinha deixado um “alerta de aurora”, reproduzindo um mapa interactivo das regiões prováveis a ser atingidas, divulgado em sites como o Centro de Previsão de Meteorologia Espacial (SWPC) norte-americano e o Spaceweather, e dizendo: “Estão a ser visíveis em boa parte da Europa novas auroras boreais! Não o podemos garantir, mas podem sempre tentar...” E, na realidade, as auroras chegaram cá.

Foto A aurora boreal captada na Panorâmica do Detrelo da Malhada, na serra da Freita (Arouca) entre as 0h15 e 1h de 11 de Outubro Carlos Neto

No site Spaceweather, especificava-se que tinham sido observadas na Europa, a 10 de Outubro, auroras em países como França, Dinamarca, Suíça, Alemanha, Itália, Hungria, Inglaterra e Escócia. O mesmo tinha sucedido um pouco por todos os Estados Unidos e ainda na Índia ou na Austrália. Isto porque, explicava-se, “uma tempestade solar tinha atingido a Terra”: uma ejecção de massa coronal da classe X – as maiores e mais energéticas – tinha sido lançada pelo Sol e atingido a Terra e que parecia ser tão “potente” que estavam a caminho tempestades geomagnéticas cuja intensidade poderia variar entre o moderado e o severo. “Se está escuro onde se encontra esteja atento a auroras”, dizia-se.

Numa actualização ainda a 10 de Outubro, o Spaceweather dava conta de que a tempestade geomagnética se estava a intensificar: “Abriu-se uma grande fenda no campo magnético da Terra. Se se mantiver aberta, os níveis da tempestade [geomagnética] podem escalar para a categoria G5 (extrema) durante a noite de 10 para 11 de Outubro, trazendo auroras luminosas disseminadas pelos Estados Unidos.”

O investigador Fernando Pinheiro, do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, especificou em informação enviada ao PÚBLICO que essa erupção solar ocorreu pelas 2h56 (hora de Lisboa) na madrugada de 9 de Outubro. Teve a intensidade X1.8, o que corresponde a uma classificação da erupção como “forte”, de acordo com a escala do SWPC. Essa erupção solar esteve assim associada a uma ejecção de matéria coronal (CME, na sigla em inglês) que, pouco depois, por volta das 3h30, foi observada pela primeira vez pelo satélite Stereo-A.

“A região onde este evento [a erupção solar] se deu implicou que, inevitavelmente, esta CME acabaria por interceptar o nosso planeta”, realça Fernando Pinheiro. “Da chegada deste material ao nosso planeta resultou uma tempestade geomagnética que estamos a viver.” Ainda que não se previsse que esta tempestade geomagnética viesse a ser tão intensa como a que ocorreu a 10 de Maio deste ano, ela correspondeu à classificação de tempestade “severa”, também na escala do SWPC. “Até ao momento, esta é a segunda tempestade geomagnética mais intensa de que há registo no actual ciclo solar, tendo já ultrapassado a intensidade de todas as tempestades magnéticas do ciclo anterior”, salienta Fernando Pinheiro.

O tom avermelhado

E assim as auroras boreais chegaram novamente a diversas geografias portuguesas precisamente na noite de 10 para 11 de Outubro. “Tal como sucedeu em Maio deste ano, nesta noite foi relatada a presença de auroras, ditas ‘boreais’, por ocorrerem no hemisfério Norte, nos céus do nosso país”, refere o investigador da Universidade de Coimbra. “O tom avermelhado destas auroras está associado à ionização de átomos de oxigénio que se encontram a altitudes entre as duas e as três centenas de quilómetros, sendo assim as auroras que conseguem ser observadas a maiores distâncias e latitudes mais baixas”, explica ainda Fernando Pinheiro.

Foto A aurora boreal captada em Ervedeira, Leiria Rui Santos/Living Impressions

Depois de décadas sem serem observadas em Portugal, só durante 2024 as auroras boreais já apareceram em Maio (de forma intensa) e em Agosto (de forma mais discreta), tudo porque o Sol atinge este ano o máximo de actividade no ciclo solar de 22 anos. Há registos de auroras avistadas em Portugal em Fevereiro de 1872, em Janeiro de 1938 e Janeiro de 1957, por exemplo, e que pela sua invulgaridade foram notícia nos jornais.

O máximo de actividade no ciclo solar significa a ocorrência de erupções solares mais energéticas – ou seja, as tais ejecções de massa coronal, compostas por gases ionizados a altas temperaturas provenientes da coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol. Quando estas CME atingem o campo magnético terrestre, podem perturbá-lo. E podem provocar as tempestades geomagnéticas, originando auroras boreais mais intensas e em locais de baixa latitude à volta do planeta. Também podem provocar distúrbios nos serviços fornecidos por satélites, em serviços de comunicação através de ondas rádio ou nas redes de energia eléctrica. Para já, é digno de nota o espectáculo de luzes avermelhadas.